'Paritveni ples iskanja koalicije se bo moral še odviti'

Ljubljana, 31. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Glasovnica za parlamentarne volitve 2026

Kljub neformalnih sestankom liderjev sedmih političnih strank, ki so individualno sedeli s predsednico republike Natašo Pirc Musar, nič ne kaže, da bi bili bližje odgovoru na vprašanje, kdo bo novi mandatar slovenske vlade. Kaj kaže povolilna matematika, so v ozadju že trgovanja z glasovi? Kdo bo pojedel besedo? Ali so predčasne volitve realna opcija? V oddaji 24UR ZVEČER sta aktualno dogajanje komentirala politična analitika Antiša Korljan in Aljaž Pengov Bitenc.

  Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s političnima analitikoma
    11:47
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s političnima analitikoma
  Iz 24UR ZVEČER: Gradnja naslednje oblasti
    04:29
    Iz 24UR ZVEČER: Gradnja naslednje oblasti

Slovensko politično sceno zaznamujejo intenzivna zakulisna dogovarjanja po volitvah, o čemer sta spregovorila Antiša Korljan in Aljaž Pengov Bitenc. Razjasnila sta dileme glede domnevne "vlade narodne enotnosti" in ocenila moč posameznih akterjev. Posebna pozornost je bila namenjena Anžetu Logarju in Jerneju Vrtovcu ter morebitnim koalicijskim povezavam in zaupanju.

Preberi še Pirc Musar: Obris bodoče koalicije še ni viden

Kljub zapletom pa se predčasne volitve zdijo malo verjetne: "Neko vlado bomo imeli, pa čeravno bo zelo borna."

Celoten pogovor s političnima analitikoma si lahko ogledate v priloženem posnetku zgoraj. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Slovenska politika Vladna koalicija Robert Golob Anže Logar Janez Janša

Ženo naj bi prodal več kot 120 moškim

Strešniki po astronomskih cenah, škoda v milijonih

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

