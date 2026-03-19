SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša o poznanstvu s predstavnikom Black Cube: Ni tajni agent

Ljubljana, 19. 03. 2026 18.53 pred 55 minutami 4 min branja 104

Avtor:
Svet na Kanalu A
V studiu Sveta na Kanalu A je na vprašanja tokrat odgovarjal Janez Janša. Pojasnil je ozadje poznanstva z domnevno vpleteno osebo v prisluhe iz Izraela in zanikal neprimernost stikov. Izrazil je zaskrbljenost nad delovanjem pravne države, poudaril pomen starševske odgovornosti pri varovanju otrok na spletu in predstavil predloge stranke za stabilne pokojnine in odpravo socialnih krivic.

Janez Janša je zatrdil, da za podjetje Black Cube prvič sliši. Priznal je poznanstvo z osebo, ki je domnevno predstavnik Black Cube, in jo opisal kot upokojenega generalmajorja, s katerim je večkrat govoril. Zadnjič sta se pogovarjala lansko leto, in sicer o razmerah na Bližnjem vzhodu. Janša je dejal, da oseba ni tajni agent, temveč strokovnjak, prisoten v medijih in ustanovitelj inštituta za mednarodne varnostne študije. Domneva, da je posameznik svetovalec Black Cube in več drugih podjetij. "Ne spomnim se natančno, sem pa velikokrat govoril z njim in on ni tajni agent. On je generalmajor v pokoju že 20 ali 25 let," je povedal.

Janša je navedel, da je vdor v zasebnost nezakonit, a opozoril na neenako obravnavo. Spomnil je na pretekle volitve, ko so bili objavljeni posnetki ministrov Počivalška in Vizjaka, kjer so jim svetovali zasebne tožbe. Vendar pa v sedanjem primeru, ko so ljudje na položajih tarče, dogajanje obravnavajo Svet za nacionalno varnost, policija, Sova in mediji. Prvak opozicije to navaja kot dokaz dvojnih meril v pristopu do varovanja zasebnosti in obravnave incidentov.

Dejal je, da ne gre za primer vpletanja tujih obveščevalnih služb, temveč domnevno delovanje detektivske agencije. Primerjal je trenutno situacijo z dogodki iz leta 2008, ko je Milan Kučan "en mesec pred volitvami najavil veliki pok iz Finske", a takrat ni bilo sklicano zasedanje Sveta za nacionalno varnost ali aktivne vloge Sove pri iskanju odgovornih. Opozoril je na nedotakljivost posameznikov na visokih položajih, kot je primer Zorana Jankovića, in uporabil šahovsko metaforo: "Kralj in kraljica sta nedotakljiva, zdaj pa dokazujejo, da pravna država deluje."

Glede problematike varovanja otrok pred spletnim nasiljem je poudaril, da je "tukaj predvsem odgovornost na nas starših", in to opisal kot zelo težko breme, ki ga prejšnje generacije niso poznale. Izrazil je stališče, da te starševske odgovornosti "ni mogoče nadomestiti niti s prepovedjo niti z nečem, kar predlagajo z omejitvami, ki bi omejile svobodo vseh ostalih". Kljub lastni izkušnji s prezgodnjo uvedbo telefonov pri mlajših sinovih, meni, da prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let ne bi koristila. Dejal je, da bi se otroci ilegalno posluževali naprav, kar bi vodilo do še slabših rezultatov in skrivanja.

Za spletno vsebino je Janša predlagal uvedbo omejitev, podobnih televizijskim. Staršem priporoča aplikacije za starševski nadzor, ki jih vidi kot edino učinkovito orodje, kljub zahtevnosti uporabe. Kar zadeva sovražni govor, je Janša dejal, da je to "zelo raztegljiva stvar" in da se resnica ne bi smela razglašati za sovražni govor, četudi zveni grobo. Slovenska zakonodaja naj bi sovražni govor določala, a je problem v neenotni sodni praksi. Za profile z veliko sledilci (več kot 50.000) se zavzema za obvezno razkritje prave identitete.

Janez Janša je predstavil vizijo SDS za pokojnine: stabilnost in 13. pokojnina, ki bi jo financiral Demografski sklad. Slednji bi upravljal celotno državno premoženje z naložbami v indeksu 4000 (npr. S P 4000), podobno norveškemu modelu, da se izogne domačim vplivom in zmanjša stroške upravljanja. Po njegovem bi polovica donosa šla za 13. pokojnino, druga polovica pa za rast sklada. Obljublja tudi dvakratno usklajevanje pokojnin letno, znižanje zdravstvenega prispevka za prejemnike nizkih pokojnin in ukinitev plačila za dolgotrajno oskrbo, kot tudi odpravljanje nesorazmerij pri odmernih odstotkih za 200.000 upokojencev v treh letih.

Janša ne vidi posebej dobrih del aktualne vlade, "le rutinske stvari". Kritičen je bil do napovedi vlade o podražitvi goriva, ki je po njegovem mnenju povzročila paniko. Kot posledico je navedel dolge vrste na bencinskih servisih in omejitve tankanja, kar je primerjal z jugoslovanskimi časi. Janša meni, da vlada ni dobro upravljala situacije, saj je povzročila paniko kljub zadostnim zalogam nafte. Poudaril je tudi, da SDS, v nasprotju z drugimi, ponuja "kvalitetno ekipo" in celovit program, ki ga bo takoj uresničila, če bo izvoljena.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
SDS Janez Janša Black Up pokojnine spletno nasilje

KOMENTARJI104

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

oježeš
19. 03. 2026 19.47
Kakšno sprenevedanje, obljube za zadeve, ki so že v izvajanju. Me prav zanima katere reforme bi se lotil, če bi mu uspel tako zaželen met. Sigurno bi jo porival na kraj, da bi lahko nasledniku težil in ga obtoževal za tiste zadeve, katere sam ni upal začeti ali znal speljati. Lahko je govoriti in obljubljati, kar počno politiki zelo radi, ampak pokidati vse od osamosvojitve naprej pa je nemogoče v enem mandati. Kar seveda drugi izkoriščajo za blatenje in obljubljanje nemogočega, posebej ko nekdo stalno dela neumnosti ins e moraš ukvarjati z njimi namesto z delom.
iskriv
19. 03. 2026 19.47
Janša laže in zavaja naprej in v svojih izvajanjih s prstom kaže na druge , kar je čisto po njegovi maniri . Enkrat prizna pa zopet negira in to ponavlja v nedogled , če se mu to dovoli . Če pa se ga postavi pred dejstva pa takoj skoči nazaj v zgodovino , v svojo umišljeno zgodovino , ki jo je preživel v kleti Cankarjevega doma .
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.46
Keri KALIMERO!
niktalop
19. 03. 2026 19.43
Ker vohun prihaja iz Izraela, ki naj bi bil sveta dežela, ima verjetno nad glavo avreolo in angelska krila. Zato ta možakar ne more biti ne pokvarjen in ne zahrbten.
Omizje
19. 03. 2026 19.43
pogrebec se naj skrije v zapeček
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.42
Pa kdo še voli ta hnoj sdsovski!
UzivatiJeTreba
19. 03. 2026 19.42
Poklicni politik celo življenje, edini predsednik sds, skoraj 8 let na oblasti, skoraj 70 let...pa še vedno nima dovolj in vsaj en škandal na leto. Prosim malce pomislite preden mu daste glas.
DasaizDalasa
19. 03. 2026 19.41
Vseeno je, če bi Luciferja najeli za detektivske posle. Pomembno je kaj so odkrili in posneli. Vsebina je pomembna!
gorican21
19. 03. 2026 19.39
Vsebina prisluhov pozabljena. Zmaga levice v medijskem boju. Upam da narod ni nasedel
myomy
19. 03. 2026 19.38
SMRT JANŠIZMU!
Malo Morgen
19. 03. 2026 19.41
SVOBODA NARODU
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.37
Keri jajo, keri kalimero, na bruhanje mi gre!
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.36
Tvoja želja, da bo delovalo neodvisno, je bilo v letih 2020-2022!
bohinj je zakon
19. 03. 2026 19.36
Kakšna dobra zgodba. Take še ni bilo.
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.35
Zelo slaven! V teh dnevih prvič slišimo na tega Izraelca! Kako Jufka laže!
Julijann
19. 03. 2026 19.36
Mal poguglaj pa potem kaj napiši.
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.45
A si preslišal besede Jufke: zelo slanen v Sloveniji! Ja, morda v kleti! Bogi , bogi ste keudraši!
Žmavc
19. 03. 2026 19.35
Žalostno, da nam morajo tujci obelodanjat korupcijo. In da naše inštitucije tega niso sposobne.
Julijann
19. 03. 2026 19.37
Kdo je delal prisluhe se še ne ve!
Žmavc
19. 03. 2026 19.39
Izraelci. Seveda se ve.
niktalop
19. 03. 2026 19.41
Nobene korupcije niso razkrili. Niti ene. Samo za Zokija je Klemenčička trdila da jemlje 10%.
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.45
izraelski prjatli...
pepe2
19. 03. 2026 19.48
Izraelci so menda razkrili gnilobo v naši državi.
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.34
Edino pravo vprašanje je, ali si ti Jufka naročil te prisluhe! NIČ DRUGEGA!
progresivnidaveknastanovanja
19. 03. 2026 19.36
Tisti ki je si zasluzi spomenik.
Perrun
19. 03. 2026 19.33
Kar žalostno, da je cela Slovenija ujeta in skregana, zaradi enega tipa ki že 35 let hlasta za oblastjo
UzivatiJeTreba
19. 03. 2026 19.44
ujeti so samo njegovi privrženci, ostali smo normalni
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.33
Definitivno slabše živimo zaradi Jufke! Od leta 2004-2008, in od 2020-2022!
myomy
19. 03. 2026 19.33
Tajnii agent gor ali dol - je tujec, ki se je močno vpletel v slovenske volitve z namenom, da zruši trenutno vlado. Pika.
