Janša o poznanstvu s predstavnikom Black Cube: Ni tajni agent

Janez Janša je zatrdil, da za podjetje Black Cube prvič sliši. Priznal je poznanstvo z osebo, ki je domnevno predstavnik Black Cube, in jo opisal kot upokojenega generalmajorja, s katerim je večkrat govoril. Zadnjič sta se pogovarjala lansko leto, in sicer o razmerah na Bližnjem vzhodu. Janša je dejal, da oseba ni tajni agent, temveč strokovnjak, prisoten v medijih in ustanovitelj inštituta za mednarodne varnostne študije. Domneva, da je posameznik svetovalec Black Cube in več drugih podjetij. "Ne spomnim se natančno, sem pa velikokrat govoril z njim in on ni tajni agent. On je generalmajor v pokoju že 20 ali 25 let," je povedal.

Janša je navedel, da je vdor v zasebnost nezakonit, a opozoril na neenako obravnavo. Spomnil je na pretekle volitve, ko so bili objavljeni posnetki ministrov Počivalška in Vizjaka, kjer so jim svetovali zasebne tožbe. Vendar pa v sedanjem primeru, ko so ljudje na položajih tarče, dogajanje obravnavajo Svet za nacionalno varnost, policija, Sova in mediji. Prvak opozicije to navaja kot dokaz dvojnih meril v pristopu do varovanja zasebnosti in obravnave incidentov.

Dejal je, da ne gre za primer vpletanja tujih obveščevalnih služb, temveč domnevno delovanje detektivske agencije. Primerjal je trenutno situacijo z dogodki iz leta 2008, ko je Milan Kučan "en mesec pred volitvami najavil veliki pok iz Finske", a takrat ni bilo sklicano zasedanje Sveta za nacionalno varnost ali aktivne vloge Sove pri iskanju odgovornih. Opozoril je na nedotakljivost posameznikov na visokih položajih, kot je primer Zorana Jankovića, in uporabil šahovsko metaforo: "Kralj in kraljica sta nedotakljiva, zdaj pa dokazujejo, da pravna država deluje."

Glede problematike varovanja otrok pred spletnim nasiljem je poudaril, da je "tukaj predvsem odgovornost na nas starših", in to opisal kot zelo težko breme, ki ga prejšnje generacije niso poznale. Izrazil je stališče, da te starševske odgovornosti "ni mogoče nadomestiti niti s prepovedjo niti z nečem, kar predlagajo z omejitvami, ki bi omejile svobodo vseh ostalih". Kljub lastni izkušnji s prezgodnjo uvedbo telefonov pri mlajših sinovih, meni, da prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let ne bi koristila. Dejal je, da bi se otroci ilegalno posluževali naprav, kar bi vodilo do še slabših rezultatov in skrivanja.

Za spletno vsebino je Janša predlagal uvedbo omejitev, podobnih televizijskim. Staršem priporoča aplikacije za starševski nadzor, ki jih vidi kot edino učinkovito orodje, kljub zahtevnosti uporabe. Kar zadeva sovražni govor, je Janša dejal, da je to "zelo raztegljiva stvar" in da se resnica ne bi smela razglašati za sovražni govor, četudi zveni grobo. Slovenska zakonodaja naj bi sovražni govor določala, a je problem v neenotni sodni praksi. Za profile z veliko sledilci (več kot 50.000) se zavzema za obvezno razkritje prave identitete.

Janez Janša je predstavil vizijo SDS za pokojnine: stabilnost in 13. pokojnina, ki bi jo financiral Demografski sklad. Slednji bi upravljal celotno državno premoženje z naložbami v indeksu 4000 (npr. S P 4000), podobno norveškemu modelu, da se izogne domačim vplivom in zmanjša stroške upravljanja. Po njegovem bi polovica donosa šla za 13. pokojnino, druga polovica pa za rast sklada. Obljublja tudi dvakratno usklajevanje pokojnin letno, znižanje zdravstvenega prispevka za prejemnike nizkih pokojnin in ukinitev plačila za dolgotrajno oskrbo, kot tudi odpravljanje nesorazmerij pri odmernih odstotkih za 200.000 upokojencev v treh letih.

Janša ne vidi posebej dobrih del aktualne vlade, "le rutinske stvari". Kritičen je bil do napovedi vlade o podražitvi goriva, ki je po njegovem mnenju povzročila paniko. Kot posledico je navedel dolge vrste na bencinskih servisih in omejitve tankanja, kar je primerjal z jugoslovanskimi časi. Janša meni, da vlada ni dobro upravljala situacije, saj je povzročila paniko kljub zadostnim zalogam nafte. Poudaril je tudi, da SDS, v nasprotju z drugimi, ponuja "kvalitetno ekipo" in celovit program, ki ga bo takoj uresničila, če bo izvoljena.