Muzej, ki ne pozna meja: kako v Pivki rešujejo naše jeklene legende

Z leti, ko je Janko Boštjančič odraščal pod Počkom, je raslo tudi njegovo navdušenje nad tehniko in vojaško zgodovino. Kljub temu se je odločil za študij gozdarstva in si ni predstavljal, da bo nekoč vodil enega največjih in najbolj obiskanih vojaških muzejev v Evropi. Z željo, da bi pred razrezom rešili bogato dediščino, so premagali vse logistične izzive in v Park vojaške zgodovine v Pivki pripeljali 120-tonsko nemško vojaško parno lokomotivo, 20-metrsko legendarno policijsko "stoenajstko", jugoslovansko podmornico, tritonski policijski helikopter ... Prostora jim zdaj zmanjkuje. "S t.i. XXL eksponati so XXL problemi," je Boštjančič priznal v novem Popkastu, in nam med drugim razkril tudi, zakaj so morali dvigniti roke od potniške ladje Laho.

Ko so leta 2016 iz Štanjela kjer je 20 let stala na stranskem tiru, proti Parku vojaške zgodovine v Pivki peljali 120-tonsko nemško vojaško parno lokomotivo, so mislili, da zahtevnejšega logističnega zalogaja od tega ne bodo imeli. Dokler niso izvedeli, da legendarno policijsko "stoenajstko" po 26 letih varovanja državne meje čaka klavrni konec. "Šlo je za prvo plovilo, ki ga je naša država nabavila po osamosvojitvi in na nek način odraža odnos do suverenosti našega morja. Ker je bil protokolarno darilo, se je na njem vozilo kup tujih državnikov ... nismo mogli dopustiti, da gre v razrez!" v našem novem POPkastu pripoveduje direktor parka Janko Boštjančič. In tako je novembra 2021 Slovenija obstala in opazovala, kako je devet ur po lokalnih cestah potoval 44 ton težek in skoraj 20 metrov dolg legendarni policijski čoln P-111.

"In ker smo se izkazali s policijskim čolnom, so nam pozneje zaupali še 40 let star policijski helikopter Bell 212," se pošali. Prostor za tritonsko ptico so našli kar pod stropom enega od hangarjev. "Prepeljal naj bi čez 2000 ranjenih, bil naj bi rekorder po številu rešenih življenj v Evropi, če ne celo na svetu. Nismo mogli dopustiti, da gre v uničenje!"

Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič pravi, da ga je vojaška zgodovina vedno zanimala. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Njihov najbolj atraktiven eksponat je zagotovo podmornica jugoslovanske vojne mornarice, donacija Vlade Črne gore Sloveniji iz leta 2008. Tudi pri tem prevozu ni šlo gladko, saj je Hrvaška vložila diplomatsko noto, češ da gre za nerazdeljeno premoženje nekdanje države, do katerega ima pravico. Pot jih je tako vodila iz Boke Kotorske v Bar, nato s trajektom čez Jadran, vzdolž Italije do Fernetičev in končno v Pivko.

Prostora za t. i. XXL eksponate v Parku že zmanjkuje, ne želijo jih namreč puščati zunaj, kjer so izpostavljeni vremenskim vplivom. Boštjančič je zato vesel, da je parna lokomotiva Triglav, ki je pomagala graditi Bohinjski predor, svoj dom našla na Madžarskem, kjer so jo tamkajšnji ljubitelji ozkotirnih železnic obnovili in jo danes znova uporabljajo za turistične vožnje.

Seveda so v Parku vojaške zgodovine preučevali tudi možnost rešitve potniške ladje Laho, ki ji je grozil razrez. A študije so pokazale, da je prevoz 37-metrske in več kot 200 ton težke ladje do Pivke neizvedljiv. Glavna ovira je bila nemožnost dviga ladje iz vode na suho, rezanje ladje v morju po muzejskih standardih pa ne bi bilo mogoče.

Park vojaške zgodovine danes predstavlja največji muzejski kompleks pri nas, ki ga letno obišče 60.000 obiskovalcev. Boštjančičeva predanost in delo njegove ekipe so prepoznani tudi mednarodno, saj je bil naš sogovornik jeseni ponovno izvoljen v izvršni odbor Mednarodnega združenja vojaških muzejev kot predstavnik za srednjo Evropo. To je veliko priznanje tako za sam park kot za Boštjančiča osebno, saj so ustvarili ugled in prepoznavnost ob boku stoletje starih in svetovno znanih muzejev.

V Parku vojaške zgodovine Pivka FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Boštjančič je v našem POPkastu razkril tudi zakulisje razstav in predmetov, ki jih še predstavljajo v muzeju – od skrivnostne enigme do padlih letal na slovensko ozemlje med drugo svetovno vojno. Spregovoril tudi o družinski tragediji, povezani s padlim letalom thunderjet, pa o tem, zakaj ga to "staro železje" navdušuje, kako se je sploh zaiskrila zgodba med njim in Parkom vojaške zgodovine.