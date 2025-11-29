Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Muzej, ki ne pozna meja: kako v Pivki rešujejo naše jeklene legende

Ljubljana, Pivka, 29. 11. 2025 16.42 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
0

Z leti, ko je Janko Boštjančič odraščal pod Počkom, je raslo tudi njegovo navdušenje nad tehniko in vojaško zgodovino. Kljub temu se je odločil za študij gozdarstva in si ni predstavljal, da bo nekoč vodil enega največjih in najbolj obiskanih vojaških muzejev v Evropi. Z željo, da bi pred razrezom rešili bogato dediščino, so premagali vse logistične izzive in v Park vojaške zgodovine v Pivki pripeljali 120-tonsko nemško vojaško parno lokomotivo, 20-metrsko legendarno policijsko "stoenajstko", jugoslovansko podmornico, tritonski policijski helikopter ... Prostora jim zdaj zmanjkuje. "S t.i. XXL eksponati so XXL problemi," je Boštjančič priznal v novem Popkastu, in nam med drugim razkril tudi, zakaj so morali dvigniti roke od potniške ladje Laho.

Ko so leta 2016 iz Štanjela kjer je 20 let stala na stranskem tiru, proti Parku vojaške zgodovine v Pivki peljali 120-tonsko nemško vojaško parno lokomotivo, so mislili, da zahtevnejšega logističnega zalogaja od tega ne bodo imeli. Dokler niso izvedeli, da legendarno policijsko "stoenajstko" po 26 letih varovanja državne meje čaka klavrni konec. 

"Šlo je za prvo plovilo, ki ga je naša država nabavila po osamosvojitvi in na nek način odraža odnos do suverenosti našega morja. Ker je bil protokolarno darilo, se je na njem vozilo kup tujih državnikov ... nismo mogli dopustiti, da gre v razrez!" v našem novem POPkastu pripoveduje direktor parka Janko Boštjančič. In tako je novembra 2021 Slovenija obstala in opazovala, kako je devet ur po lokalnih cestah potoval 44 ton težek in skoraj 20 metrov dolg legendarni policijski čoln P-111.

Preberi še Nenavaden gost na cesti: po devetih urah je najstarejši policijski čoln dosegel ciljno ravnino

"In ker smo se izkazali s policijskim čolnom, so nam pozneje zaupali še 40 let star policijski helikopter Bell 212," se pošali. Prostor za tritonsko ptico so našli kar pod stropom enega od hangarjev. "Prepeljal naj bi čez 2000 ranjenih, bil naj bi rekorder po številu rešenih življenj v Evropi, če ne celo na svetu. Nismo mogli dopustiti, da gre v uničenje!"

Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič pravi, da ga je vojaška zgodovina vedno zanimala.
Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič pravi, da ga je vojaška zgodovina vedno zanimala. FOTO: Luka Kotnik

Njihov najbolj atraktiven eksponat je zagotovo podmornica jugoslovanske vojne mornarice, donacija Vlade Črne gore Sloveniji iz leta 2008. Tudi pri tem prevozu ni šlo gladko, saj je Hrvaška vložila diplomatsko noto, češ da gre za nerazdeljeno premoženje nekdanje države, do katerega ima pravico. Pot jih je tako vodila iz Boke Kotorske v Bar, nato s trajektom čez Jadran, vzdolž Italije do Fernetičev in končno v Pivko. 

Preberi še V Jadranskem morju so 50 let kraljevali slovenski podmorničarji

Prostora za t. i. XXL eksponate v Parku že zmanjkuje, ne želijo jih namreč puščati zunaj, kjer so izpostavljeni vremenskim vplivom. Boštjančič je zato vesel, da je parna lokomotiva Triglav, ki je pomagala graditi Bohinjski predor, svoj dom našla na Madžarskem, kjer so jo tamkajšnji ljubitelji ozkotirnih železnic obnovili in jo danes znova uporabljajo za turistične vožnje. 

Preberi še 123-letna železna dama spet na tirih: Madžari prebudili Triglav

Seveda so v Parku vojaške zgodovine preučevali tudi možnost rešitve potniške ladje Laho, ki ji je grozil razrez. A študije so pokazale, da je prevoz 37-metrske in več kot 200 ton težke ladje do Pivke neizvedljiv. Glavna ovira je bila nemožnost dviga ladje iz vode na suho, rezanje ladje v morju po muzejskih standardih pa ne bi bilo mogoče. 

Preberi še Slovenska potniška ladja, starejša od Titanika, gre na uničenje

Park vojaške zgodovine danes predstavlja največji muzejski kompleks pri nas, ki ga letno obišče 60.000 obiskovalcev. Boštjančičeva predanost in delo njegove ekipe so prepoznani tudi mednarodno, saj je bil naš sogovornik jeseni ponovno izvoljen v izvršni odbor Mednarodnega združenja vojaških muzejev kot predstavnik za srednjo Evropo. To je veliko priznanje tako za sam park kot za Boštjančiča osebno, saj so ustvarili ugled in prepoznavnost ob boku stoletje starih in svetovno znanih muzejev. 

V Parku vojaške zgodovine Pivka
V Parku vojaške zgodovine Pivka FOTO: Aljoša Kravanja

Boštjančič je v našem POPkastu razkril tudi zakulisje razstav in predmetov, ki jih še predstavljajo v muzeju – od skrivnostne enigme do padlih letal na slovensko ozemlje med drugo svetovno vojno. Spregovoril tudi o družinski tragediji, povezani s padlim letalom thunderjet, pa o tem, zakaj ga to "staro železje" navdušuje, kako se je sploh zaiskrila zgodba med njim in Parkom vojaške zgodovine.

Preberi še Štiri desetletja na dnu morja, danes buri duhove v muzeju

Luč v Parku vojaške zgodovine se nikoli ne ugasne, saj nenehno potekajo novi projekti. Prav te dni gre v tisk knjiga o baronu Andreju Čehovinu, ki je edini v zgodovini Avstrije in Avstro-Ogrske prejel vse tri hrabrostne medalje. Prihodnje leto pa bo glavni fokus na dopolnitvi razstave, posvečene 35-letnici osamosvojitve in poti v samostojnost, ki je ključna, saj so prav iz pivške vojašnice leta 1991 krenili prvi tanki jugoslovanske vojske.

Vabljeni k ogledu pogovora!

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Park vojaške zgodovine Janko Boštjančič lokomotiva Triglav Bohinjski predor vojna dediščina
Naslednji članek

Podeželje z zgodbo: Pilonova galerija, skrivnostna Šverc tura in Lijak

SORODNI ČLANKI

123-letna železna dama spet na tirih: Madžari prebudili Triglav

Kako je 'heavy metal', rešen pred razrezom, postal edinstvena atrakcija

Štiri desetletja na dnu morja, danes buri duhove v muzeju

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385