Janša pred opozicijsko preiskovalno komisijo ponovno vabljen septembra

Na petkovi seji komisije so zaslišali izvedenca epidemiologija Ivana Eržena , vodjo prve vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojano Beović , v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Maria Fafangla in epidemiologinjo Majo Sočan .

Predvideli so tudi, da bodo zaslišali Janeza Janšo , a kot je pred petkovo sejo komisije dejal poslanec LMŠ in vodja komisije Robert Pavšič , premier ni prevzel pošte. Popoldne, dan pred sejo, so dobili obvestilo kabineta predsednika vlade, "ki naj bi nadomestilo nekakšno opravičilo, ampak to ne formalno ne vsebinsko ne ustreza opravičilu," je dejal Pavšič.

Eržen, sicer nekdanji direktor NIJZ, ki je to institucijo kratek čas vodil tudi lani pred začetkom epidemije, je kot sodni izvedenec za področje epidemiologije pripravil izvedeniško mnenje za komisijo. Prav to njegovo vlogo v času, za katerega je pripravil tudi poročilo, je zmotilo nekatere poslance, ki so v uvodu današnje seje ocenili, da je v konfliktu interesov, zato ne bi smel sodelovati. Poslanke SDS, NSi in SMC so predlagale, da se ga zaradi konflikta interesov razreši, a neuspešno.

Kot sta pojasnila Fafanglova in Sočanova, sta iz svetovalne skupine za covid-19 odstopila, ker so imeli epidemiologi premalo besede pri odločitvah o upravljanju epidemije. Fafangel je tudi pojasnjeval, s katerimi ukrepi za omejevanje širjenja epidemije novega koronavirusa se epidemiologi niso strinjali ter zakaj. Beovićeva pa je dejala, da je bila septembra lani premalo odločna z uvajanjem dodatnih omejevalnih ukrepov, ker je bila verjetno pod vplivom napadov v javnosti nanjo osebno. Kot zgrešeno je ocenila, da niso uvedli popolne prepovedi gibanja.