BLOG: Je prehranjevanje s kokosovim oljem zdravo?

Kljub rahlo negativnemu odzivu na kokosovo olje v zadnjih nekaj letih sem še vedno velik zagovornik kokosovega olja in koristi le-tega. Pomaga pri zmanjševanju vnetja, podpira kognitivno in srčno zdravje ter povečuje energetsko raven. Ste vedeli, da se kokosovo drevo na mogih tropskih lokacijah šteje za ''drevo življenja''.

Medtem ko se veliko strokovnjakov osredotoča na to, kako lahko nasičene maščobe povečajo raven LDL holesterola, ne smemo pozabiti dejstva, da kokosovo olje zmanjšuje vnetja na naraven način. Zmanjševanje vnetja pa bi moral biti osnovni zdravstveni cilj, saj je glavni vzrok za bolezni srca in mnoge druge bolezni.

Kaj pa pomeni ''ekstra deviško kokosovo olje'? To je najbolj čista oblika olja, torej najmanj procesirana in najbolj zdravju koristna. Takšna olja ne uporabljajte za cvrtje, raje jih uporabite kot hladne priloge k jedem ali dodatek v solati.

Kokosovo olje ima trdno teksturo pri hladnih ali sobnih temperaturah, ker so maščobe v olju, ki so večinoma nasičene maščobe, sestavljene iz manjših molekul. Pri temperaturah nad 26 °C pa postane tekoče. Kokosovo olje je toplotno stabilno, zaradi česar je primerno za toplotno obdelavo pri visokih tempereaturah. Zaradi te stabilnosti počasi oksidira in je odporno proti žarkosti.

Seveda pa kokosovo olje ni nobeno čudežno zdravilo in zato bi vas rad opozoril, da je izjemnega pomena, da imate urejeno celotno prehrano in da se vedno posvetujete z zdravnikom, preden bi ukinili jemanje kakršnih koli zdravil!

Rafinirano kokosovo olje je najbolj procesirano in zato za razliko od deviškega kokosovega olja, rafinirana olja nimajo opaznega okusa ali arome kokosa. Uživanje rafiniranega kokosovega sicer odsvetujem, saj so ta olja večinoma proizvedena z visokimi temperaturami in kemikalijami, ki lahko uničijo koristne antioksidante v olju. Je pa res da so ta olja za razliko od nerafiniranih, bolj stabilna. Dlje časa se ne pokvarijo in primernejša so za obdelavo pri visokih temperaturah. Namreč ekstra deviško kokosovo olje se začne spreminjati (strukturna sestava) nekje pri 177 stopinj Celzija, rafinirano kokosovo olje pa pri 232 stopinj Celzija. Ker se pri cvrtju temperature gibajo med 180 in 230 stopinj Celzija, so pri tem najbolj varna tista olja, ki lahko pri obdelavi presegajo temperature nad 230 stopinj Celzija. Opozarjam, da ko olja pri višjih temperaturah oksidirajo, pri čemer se spremeni strukturna sestava – postanejo transnasičene, zdravju zelo škodljive maščobe.

Kaj pa pomeni ''ekstra deviško kokosovo olje"? To je najbolj čista oblika olja, torej najmanj procesirana in najbolj zdravju koristna. Takšna olja ne uporabljajte za cvrtje, raje jih uporabite kot hladne priloge k jedem ali dodatek v solati.

Deviško kokosovo olje je le minimalno procesirano in kemično obdelano, saj ga pridobivajo mehanično. To nerafinirano kokosovo olje je pridobljeno iz svežega mesa kokosa, običajno s hladnim stiskanjem.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebookovem in Instagramovem profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

MCT maščobne kisline se presnavljajo neposredno v jetrih, ki jih pretvorijo v ketone, preko katerih možgani zlahka dostopajo do energije. Ketoni dobavljajo energijo v možgane brez potrebe po inzulinu in pretvarjanju glukoze v energijo.

Za razliko od dolgoverižnih maščobnih kislin, ki jih najdemo v rastlinskih oljih, so MCT lažje prebavljive, lažje se presnavljajo, telo pa jih raje uporablja za energijo kot za skladiščenje maščobe, imajo protimikrobne in protiglivične lastnosti. Zaradi njihove strukture bo vaš organizem zelo hitro in enostavno srednjemaščobne kisline razčlenil in absorbiral. Srednje verižne maščobne kisline se presnavljajo direktno v jetrih, ki jih pretvorijo v energijo oziroma v ketone (Za razliko od dolgoverižnih maščobnih kisli).

Prevladujoča maščobna kislina, k ise nahaja v kokosu pa je lavrična kislina (50 odstotkov), ki deluje protivirusno, protibakterijsko, protimikrobno in antioksidativno. Naj omenim še, da je kemijska sestava kokosovega olja zelo podobna maščobno kislinski sestavi v materinem mleku. Ujemata se predvsem v visoki vsebnosti lavrinske kisline in kaprinskih kislin. Kokosovo olje vsebuje tudi linolno kislino, ki prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Znano je, da kokosovo olje očisti in izboljša simptome okužbe sečil in okužbe ledvic. MCT v olju delujejo kot naravni antibiotik tako, da prodrejo lipidno oblogo na bakterijah in jih ubijejo. Kokosovo olje prav tako neposredno ščiti jetra pred poškodbami.

Znano je, da kokosovo olje očisti in izboljša simptome okužbe sečil in okužbe ledvic.

Je odlična podpora pri preprečevanju in zdravljenju raka

Tumorske celice so odvisne od glukoze, do katere preko ketonov nimajo dostopa in ketogena dieta bi lahko pomagala pri okrevanju bolnikov, ki trpijo za rakom. Tudi sam priporočam svojim strankam (v določenih primerih) uživanje kokosovega olja in MCT, ter ketogeno dieto, kjer so gorivo ketoni, katerih poškodovane celice ''ne marajo''.

Ker MCT prebavljajo lipidne stene bakterij, lahko ubijejo tudi bakterijo helicobacter pylori, za katero je znano, da povečuje tveganje za nastanek raka na želodcu.

Poleg tega so mnogi strokovnjaki prepričani, da lahko lavrinska kislina, ki jo najdemo v kokosovem olju, deluje proti raku tako, da sproži anti-proliferacijske in pro-apoptotične učinke.

Izboljšanje imunskega sistema (antibakterijsko, protiglivično in protivirusno)

Kokosovo olje vsebuje lavrinsko kislino (monolaurin), ki se bori proti glivicam, bakterijam in ustvarja sovražno okolje za viruse. Veliko bolezni povzroča prekomerna rast slabih bakterij, gliv, virusov in parazitov v telesu.

Ko ste bolni, nadomestite sladkor v svoji prehrani s kokosovim oljem. Sladkor namreč pospešuje rast slabih bakterij, medtem ko kososovo olje predstavlja naraven vir goriva. Zaužijte žlico kokosovega olja trikrat na dan in naredili si boste veliko uslugo.

Izboljšuje prebavo in zmanjša želodčne razjede in pomaga pri ulceroznem kolitisu

Kokosovo olje prav tako izboljšuje prebavo, saj našemu telesu pomaga absorbirati vitamine, ki so topni v maščobah. Če se kokosovo olje jemlje hkrati z omega-3 maščobnimi kislinami, lahko postane vse skupaj še veliko bolj učinkovito.

Kokosovo olje lahko pomaga pri preprečevanju disbioze oziroma razrasta slabih bakterij,z uničevanjem le teh. Ena teh nevarnih bakterij je tudi helicobacter pylori. Da, to je tista bakterija, ki je tudi meni grenila življenje! Zdaj lahko ugibate, s čim sem si jaz pomagal!

Zmanjša simptome bolezni žolčnika in pankreatitisa

MCT ne potrebujejo razgradnje s pomočjo encimov trebušne slinavke, zato jemanje kokosovega olja olajša njeno obremenitev. Ker je to olje lahko prebavljivo, lahko izboljša tudi simptome bolezni žolčnika.

Izboljšuje težave s kožo (opekline, ekcem, prhljaj, dermatitis in luskavica)

Kokosovo olje je čudovito sredstvo za čiščenje obraza, je tudi vlažilno, saj se zlahka absorbira v kožo. Maščobne kisline (kaprilne in lavrinske) v kokosovem olju zmanjšujejo notranje in zunanje vnetje ter vlažijo, kar je odlična rešitev za vse vrste kožnih težav.

Ščiti kožo in ima veliko antioksidantov, ki so idealni za zdravljenje kože. Poleg tega antimikrobne lastnosti pomagajo v boju z glivicami, ki lahko povzročijo številne kožne nevšečnosti.

Preprečuje bolezni dlesni in zobno gnilobo

Izpiranje s kokosovim oljem se že stoletja uporablja in se zelo dobro obnese kot sredstvo za odstranjevanje ustnih bakterij in zdravljenje parodontalne bolezni. To je pravzaprav ajurvedska praksa, ki deluje na razstrupljanje ust, odstranitev zobnih oblog in bakterij. Izpirajte usta z eno žlico kokosovega olja 10–20 minut in nato olje izpljunite. Poleg številnih koristi za ustno zdravje oljno izpiranje blagodejno vpliva tudi na splošno zdravje.

Kokosovo olje in hujšanje

Zaradi sposobnosti ustvarjanja energije in dejstva, da je to olje brez ogljikovih hidratov, ni čudno, da je koristno pri izgubi teže. Pomaga porabiti maščobe in kalorije ter zmanjšuje apetit.

Morda se zdi protislovno domnevati, da bo uživanje kokosovega olja (maščobe) prispevalo k izgubi maščobe, vendar je pravzaprav povsem logično. Ključ za razumevanje tega pojava je večdimenzionalna sposobnost MCT za nadzor različnih fizioloških procesov.

Kaprilna kislina pomaga izboljšati delovanje ščitnice, pomaga znižati srčni utrip v mirovanju in pomaga telesu pri izgorevanju maščobe za energijo.

Stranski učinki in previdnostni ukrepi pri uporabi kokosovega olja

Redko se pojavljajo neželeni učinki kokosovega olja. Občasno lahko pride do kontaktne alergije pri nekaterih posameznikih, ki so alergični na kokos. Nekatera sredstva za čiščenje, ki vsebujejo kokosovo olje, so znana tudi kot vzrok za kontaktne alergije, vendar niso pogosta.

Pravzaprav je kokosovo olje bolj znano po zmanjševanju stranskih učinkov mnogih zdravil.

Upoštevajte, da je lahko rafinirano ali predelano kokosovo olje prebeljeno, pregreto čez priporočeno temperaturo in kemično predelano, da se poveča rok uporabnosti. Obdelava olja spremeni kemično sestavo, te maščobe pa niso več dobre za vas, zato se izogibajte hidrogeniranim oljem, kadar je le mogoče, in izberite raje ekstra deviško kokosovo olje.

Pri uživanju kokosovega olja pa lahko pride tudi do prebavnih težav, saj prevelike količine delujejo odvajalno. To sicer nekaterim posameznikom pride v določenih primerih še celo prav, a previdnost še vedno ni odveč. Začnite s postopnim in nadzorovanim uživanjem kokosovega olja.

Za konec bi še omenil, da kokosovo olje pomaga tudi pri preprečevanju ali vsaj izboljšanju osteoporoze, MCT v kokosovem olju pomagajo uravnotežiti reakcije insulina v celicah in spodbujajo zdrav presnovni proces. Odvzamejo obremenitev trebušne slinavke in dajejo telesu stalen vir energije, ki ni odvisen od reakcij glukoze, kar lahko prepreči odpornost na inzulin in sladkorno bolezen tipa II. Ker povečuje energijo in vzdržljivost, ga danes mnogi triatlonci uporabljajo tudi kot vir goriva med treningom in tekmovanjem. Prav tako zmanjšuje vnetje in je v pomoč pri artritisu. Uporaba le-tega pa bo koristila tudi vašim hormonom. Kaprilna in lavrinska kislina, ki se nahajata v kokosovem olju pomagata odstraniti glivične okužbe.

Seveda pa kokosovo olje ni nobeno čudežno zdravilo, zato bi vas rad opozoril, da je izjemnega pomena, da imate urejeno celotno prehrano in da se vedno posvetujete z zdravnikom, preden bi ukinili jemanje kakršnih koli zdravil!

Članek odraža stališče avtorja in ne odraža nujno tudi stališča uredništva.