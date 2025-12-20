Naslovnica
Je varčevanje za starost postalo že nujnost?

Ljubljana, 20. 12. 2025 09.18 pred 1 uro 3 min branja 82

Avtor:
Brigita Potočnik
rente

Vse, kar dobiš zraven pokojnine, pride prav, pravi upokojenka, ki je leta varčevala v pokojninskih skladih, danes pa dobi 105 evrov rente na mesec. Za dodatno pokojnino danes varčuje več kot 600.000 ljudi. Večini pri tem pomagajo delodajalci, takih, ki varčujejo v pokojninskih skladih sami, je le 3,5 odstotka. Je varčevanje za to, da bomo tudi po upokojitvi živeli dostojno in bomo finančno varni, danes že nujnost? Upravljavci pokojninskih skladov zagotavljajo visoke donose, a tudi njim glede na to, da imajo nekateri milijonske dobičke, ne gre slabo.

Silva Rodman se je upokojila pred šestimi leti. Od takrat dobiva rento, dodatek k pokojnini, ki ji pride prav, pove, ima ga za priboljšek. Zaposlena je bila v enem od javnih podjetij, v katerem je bila vodja finančno računovodskega servisa. Imela je to srečo, da jo je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključil delodajalec in zanjo vplačeval najprej 40, postopoma 60 evrov. Varčevala pa je tudi sama, pravi. Mesečno 100 evrov. 

Kakšno rento lahko pričakuje tisti, ki varčuje 50 evrov na mesec 40 let? Pa nekdo, ki je 20 let dajal na stran vsak mesec 100 evrov, ali pa tisti, ki je varčeval samo zadnjih 10 let pred upokojitvijo? To smo preverili v več pokojninskih družbah. So pa tudi pomisleki, strahovi, koliko bo vreden denar oziroma renta čez deset, dvajset let. Nocoj v rubriki Inšpektor v oddaji 24UR pa tudi o tem, kako poslujejo družbe, ki se ukvarjajo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

V 17 letih varčevanja se je na njenem pokojninskem računu nabralo približno 30.000 evrov. Do konca življenja bo dobivala rento v višini 105 evrov na mesec, z njeno višino pa je, poudarja, zadovoljna. 

V Sloveniji je bilo konec lanskega leta v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 627.538 zavarovancev oziroma 63,2 odstotka zavarovancev obveznega pokojninskega zavarovanja. Je pa imelo v zadržanju ali v mirovanju sredstva 219.818 ljudi. 

Večina tistih, ki varčujejo za starost, je vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca, le 21.176 zavarovancev oziroma približno 3,4 odstotka je takih, ki varčujejo brez pomoči delodajalca.

Med podjetji, ki vplačujejo premije za svoje zaposlene, je družba Niko Železniki, ki izdeluje velikoserijske kovinske izdelke, med drugim za pisarne, lesno in avtomobilsko industrijo. Po besedah direktorja Rada Čulibrka zaposlenim, ki jih je 220, plačujejo 55 evrov na mesec oziroma 660 evrov na leto. So tudi taki, ki bi raje kot to dobili višjo plačo, a direktor Čulibrk je prepričan, da ti v pokoju standard ne sme preveč pasti in da si na boljšem, če ti poštar, kot pravi, prinese pokojnino dvakrat, eno od Zpiza in eno od pokojninske družbe. "General mora za svojo vojsko poskrbeti tudi po tem, ko so enkrat stari."  Sicer pa se lahko vsak zaposleni, pravi, odloči sam, ali bo k znesku, ki ga prispeva podjetje, še kaj dodal. 

Med zaposlenimi v Niko Železniki, ki poleg delodajalca plačujejo premijo tudi sami, je Vladimir Jović, po poklicu strojni tehnik. K 55 evrom premije, kolikor prispeva podjetje, doda 33 evrov. Kot pravi, ni računal, koliko rente bo dobil. "Bo pa v redu, če bo 100 evrov na mesec več."

Očitno o varčevanju za starost razmišljajo tudi mladi, čeprav je zanje upokojitev še precej oddaljena. 27 letni Christjan Mastnak dela v zavodu Simbioza, kjer uvaja starejše v svet računalništva. Ne varčuje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma v pokojninskih skladih, kar država vzpodbuja z davčnimi olajšavami, ampak zaupa svoji presoji, in denar, razlaga, vlaga v naložbene sklade. Danes kolikor lahko, od 50 do 100 evrov, v prihodnje namerava za to nameniti 300 evrov na mesec. "V roku dvajsetih let pričakujem in upam, da vsaj nekih sto tisoč evrov se bo nabralo čez to obdobje varčevanja in vlaganja, kar bi znatno povečalo mojo kvaliteto življenja v pokoju."

Največ rent danes izplačuje Modra zavarovalnica, ki sicer med pokojninskimi upravljavci, nad katerimi bdi država, izstopa po tem, da so vanjo vključeni vsi javni uslužbenci. Po besedah Boštjana Vovka, člana uprave Modre zavarovalnice, trenutno izplačujejo rento 57.000 ljudem. Povprečna pospešena renta, ki jo izbere največ varčevalcev, pri tej zavarovalnici znaša približno 113 evrov na mesec, po izteku pospešenega obdobja oziroma jamstva pa približno 32 evrov na četrtletje.

Modra zavarovalnica izstopa tudi po dobičku. Lani ga je imela približno 19 milijonov evrov, večino iz poslov z dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

Skupno je pri nas osem upravljavcev pokojninskih skladov, v njih pa je bilo konec lanskega leta 3,72 milijarde evrov.

Inšpektor Brigita



Inšpektor

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vselepo
20. 12. 2025 10.37
Res neverjetno, kako vlada, odvzema upokojencem, od 1.1.2025 pa do 28.2.2026 bodo upokojenci prikrajasani za 3,5% pokojnine, zaradi drugacnih nacinov uskladitev, od 1.1.2025 naprej in dolgotrajna oskrba, katere v domacem okolju ni na ravni domov, spet le za ene........
Odgovori
+4
4 0
MasteRbee
20. 12. 2025 10.42
Marketing obvlada. Računanje je pa šibka stran volivcev.
Odgovori
0 0
ježevka123
20. 12. 2025 10.35
Kako bodo ljudje varčevali z minimalno plačo, če še preživet ne morejo z meseca v mesec?
Odgovori
+4
4 0
YouRangMyLord
20. 12. 2025 10.34
Minister Luka, #belinosek "preživel" interpelacijo... Ne, nisem janšist in fen SDS , da ne bo pomote... Ampak tale radiatorski tipček ne bi smel biti na tej funkciji, ker ji nikakor ni zrel in dozorel.
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
20. 12. 2025 10.38
Če si proti negodnemu mesečniku, si baje vse... janšist, sdsovec, fašist, rasist... ni da ni.
Odgovori
+1
2 1
duhccc
20. 12. 2025 10.33
zalostno da politiki ne morjo tega uredit in tu se vidi da ne delajo dobro za ljudstvo ampak vecinoma samo zase ...ceprav govorijo da delajo v dobro ljudstva ... imajo pa migrnatje vec ugodnosti kot pa ....
Odgovori
+2
2 0
Animal_Pump
20. 12. 2025 10.31
Če imaš šanso...dajaj na stran čimveč. 50 pa 100 eur vsak mesec...ni nič.
Odgovori
+2
2 0
Vselepo
20. 12. 2025 10.30
Super maljavec in mesec vse izhaja iz nevidnega dela, res super, robija je preskocil in to prek jankovica, ala la ekipa......
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
20. 12. 2025 10.27
Zakaj pa? Saj bosta najboljša ministra ever, maljavac in mesečnik vse zrihtala, da bomo uživali v penziji.
Odgovori
+5
5 0
MasteRbee
20. 12. 2025 10.28
se je poleglo pokojninsko laganje, po tridesetem prihaja realnost.
Odgovori
+3
3 0
lab123
20. 12. 2025 10.27
Bruselj??
Odgovori
+2
2 0
Chrome
20. 12. 2025 10.26
Delaj za stara leta in ne zanašaj se na državo. Bolj enostavno ne more biti.
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
20. 12. 2025 10.24
Maaa, v biotkojne se splačalo vložit med 2009 in 2012, zagotovo. Ne pa danes.
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
20. 12. 2025 10.23
Ta prispevek ne gre v kontekst, tistega, kar ste pisali do sedaj. Da Lukova pokojninska reforma prinaša višje pokojnine.
Odgovori
+5
5 0
Vselepo
20. 12. 2025 10.32
Ja za drzavo, v resnisi bodo od 1.1. 2025 do 2.2.2026 upokojencem na razlicne nacine, neglede na uskladitev, vzeli 3.5%, samo plesite.......
Odgovori
+3
3 0
komarec
20. 12. 2025 10.23
Čebelar je obljubljal drugo Švico ampak zase.
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
20. 12. 2025 10.25
So mu ukradli državo.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
20. 12. 2025 10.23
V Jugoslaviji so bili trije delavci na upokojenca, sedaj pa je blizu enega delavca na upokojenca. Tako da ne računajte da boste od države kaj dobili, sploh če bodo na oblasti levičarji.
Odgovori
+9
9 0
2mt8
20. 12. 2025 10.23
Kako bodo ljudje varčevali za starost, če komaj shajajo skozi mesec?
Odgovori
+6
6 0
Chrome
20. 12. 2025 10.29
To si mi sami ne smemo dovoliti, če že sedaj živimo iz rok v usta ko smo pri močeh kaj bo takrat ko se upokojimo? Totalno neodgovorno.
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
20. 12. 2025 10.22
in nekdo si še vedno upa trditi, da je bil prejšnji sistem manj pravičen za delavca ... naši očetje, mama, dedki, babice, so se upokojevali že pri starosti 50 ali največ 55 let, kar je za nas enako znanstveni fantastiki, moja tašča ima pokojnino 2300 evrov na mesec, pa ni bila v partiji, pač očitno so tudi v prejšnjem režimu obstajala komercialno uspešna podjetja
Odgovori
-1
0 1
MasteRbee
20. 12. 2025 10.35
nadpovprečno pokojnino si je še vsako leto nadgradila z rastjo plač, sedaj je temu Mesec naredil konec.
Odgovori
0 0
StudyBitcoin
20. 12. 2025 10.22
got bitcoin ?
Odgovori
-2
0 2
ap100
20. 12. 2025 10.18
s tem talanjem denarja iz proračuna kot da je vreča brez dna je na prvi pogled nujno osebno varčevanje za starost, po drugi strani pa bo z zmago goloba uveden davek na premoženje, ki bo te prihranke dodatno obdavčil - v kakršnikoli obliki že bodo - sedaj pa varčuj za starost
Odgovori
+6
7 1
ŠeVednoPlešem
20. 12. 2025 10.24
povsod na zahodu poznajo davek na nepremičnine, saj to je logično ... sploh če gre za komercialno rabo nepremičnin (izposoja na trgu)
Odgovori
-1
0 1
MasteRbee
20. 12. 2025 10.29
Nimate nepremičnin? Potem ne veste, da se davek plačuje.
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
20. 12. 2025 10.35
Res je plešoči, da imajo v tujini davke na nepremičnine ampak nimajo ducata drugih davkov kot pri nas, niti ne dajejo pol plače državi ipd. Treba je gledat celotno sliko.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
20. 12. 2025 10.17
Res je - jemljejno iz pokojninske blagajne. Tudi za ukrajinsko vojno, ker morajo... po befelu. FonDerHeillajnove.... Današnji nekater upokojenci pa ne razumejo, da za njihove pokojnine pridno in zavedno vplačujemo aktivno zaposleni vplačevalci v Slo malho... nekateri ne razumejo, da se za njihove pokojnine ne izplačuje iz tistega denarja, ki so ga oni prispevali.. Ker tistega denarja že dolgo ni več.. Ker denar kroži.. Tudi po nepoštenih kanalih.
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
20. 12. 2025 10.17
Kdo dobiva najvišjo pokojnino najbrž zdravniki, ti si jo veliko bolj zaslužijo, kot politiki.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
20. 12. 2025 10.23
Tudi celo delovno dobo veliko vplačujejo.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
20. 12. 2025 10.15
Seveda je tudi oglaševanje, da z vplačevanjem znižujete svojo dohodnino čisto zavajanje. Če si boste izplačali vse v enkratnem znesku vam gre vse v dohodninsko osnovo, od rent pa 50 %. Upoštevati je treba še izstopno provizijo v višini 1% in 8,5 % davek na zavarovalniške posle (na vse kr je bilo vloženo pred potekom 10 let od dviga). Skratka goljufija.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
