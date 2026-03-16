SLOVENIJA ODLOČA 2026

Jelinčič pred volitvami: Podnebna kriza ne obstaja, homoseksualnost je motnja

Ljubljana, 16. 03. 2026 18.36 pred 1 uro 4 min branja 35

Avtor:
Svet na Kanalu A
Zmago Jelinčič

Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti je v pogovoru za Svet na Kanalu A ponovil ključna stališča svoje stranke. Odločno zanika obstoj podnebne krize, označuje istospolno usmerjenost za "psihiatrično motnjo" in zagovarja poostreno migracijsko politiko, vključno z deportacijami ilegalnih migrantov. Ne izključuje niti izstopa Slovenije iz Evropske unije in Nata, kritično ocenjuje mednarodne institucije in napoveduje aktiven vstop SNS v vladne kroge, kljub skeptičnim anketam.

Kljub temu, da aktualne javnomnenjske ankete kažejo, da SNS morda ne bo presegla parlamentarnega praga, Zmago Jelinčič rezultatom anket ne pripisuje nikakršne verodostojnosti, ampak jih vidi kot namenjene "goljufiji volivcev". Prepričan je, da so "kupljene" in navaja visoko ceno, "da en odstotek na tej anketi stane 7.500 evrov," s čimer pojasnjuje svoj nezavzemanje za tovrstne raziskave javnega mnenja. Svoje strankarsko stališče opredeljuje kot radikalno in to utemeljuje s trditvijo, da je "Slovenija v fazi propadanja". Poudarja nujnost radikalnih sprememb, sicer država po njegovem mnenju v štirih letih ne bo več obstajala, kar implicira izgubo nacionalne identitete in suverenosti v luči demografskih in političnih pritiskov.

Ena izmed osrednjih tem programa SNS so migracije, kjer stranka zavzema izrazito strogo stališče. Jelinčič je poudaril, da je treba nelegalne migracije "popolnoma preprečiti in sankcionirati," predvsem z razumevanjem, da ilegalni prehod meje predstavlja kaznivo dejanje. Rešitev vidi v množičnih deportacijah. Obenem izrecno zavrača delovanje azilnih domov in kritizira tamkajšnje razmere, saj menijo, da azilanti prejmejo "preveč dobrin", obenem pa se v Sloveniji zanje "poskrbi, da se jih pregleda, obleče in zdravi", kar po njegovem mnenju ni smiselno, saj jih bo Slovenija zaradi prve registracije v primeru poznejših premikov v EU primorana ponovno sprejeti.

Jelinčičevo stališče do človekovih pravic in ženevske konvencije je enako trdo: "Kaj pa človekove pravice Slovencev v svoji deželi? Mi nimamo nobenih pravic." Meni, da tujci v Sloveniji uživajo bistveno več pravic kot Slovenci. Njegov program predvideva tudi "ukinitev pravice združevanja družin za tujce", kar bi veljalo tudi retroaktivno, vendar z izjemo družin, ki so se priselile iz nekdanje Jugoslavije. Namen retroaktivnosti je predvsem zaustaviti priseljevanje, ki se dogaja v skladu z zahtevami Evropske unije, saj želi zagotoviti, da bodo vse tovrstne družine poslane nazaj. 

SNS razmišlja o izstopu iz več ključnih mednarodnih organizacij, vključno z EU, Natom, OZN in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). Jelinčič je svojo kritiko posebej ostro usmeril na WHO, za katero trdi, da je "pokazala toliko svinjarij in hoče prevzeti kontrolo nad kompletnim človeštvom." Predlaga, da bi Slovenija preživela kot nevtralna država, podobno kot Avstrija in Švica, saj ne vidi potrebe po članstvu v Natu. EU pa označuje za gnijočo tvorbo, ki "ni Evropska unija, kakršna je bila načrtovana," ampak je postala "generirana gmota goljufij, pedofilov, lopovov in podobnega." Glede napada na Iran pa Jelinčič meni, da ZDA vojno izgubljajo in da "Amerika tukaj ne more zmagati," saj se Iranci borijo za svojo domovino.

Zelo radikalno se stranka odziva na družbena vprašanja spola in spolne usmerjenosti. Po Jelinčičevem mnenju je treba "v zakonodajo in izobraževalni sistem je potrebno zapisati, da sta spola samo dva." Homoseksualnost in podobne usmerjenosti bi se po programu SNS morale "obravnavati kot psihiatrične motnje." Jelinčič opozarja na zmotna "ameriška dognanja," ki homoseksualnosti ne obravnavajo kot motnjo, ampak meni, da gre zgolj za dogovor med psihologi. 

Poleg tega je spregovoril tudi o verskih skupnostih, predvsem o džamiji v Ljubljani. Trdi, da "mošeja nima kaj početi v Ljubljani," saj jo je zgradil Katar, ki po Jelinčičevem mnenju v skladu s svojimi pravili dojema območje, kjer stoji mošeja, kot svoje ozemlje. Muslimane deli na "sekularne muslimane" (iz bivše Jugoslavije) in "agresivne muslimane" (islamiste).

Na področju gospodarstva in davkov SNS zagovarja drastične spremembe. Jelinčič predlaga "uvedbo enotne stopnje DDV v višini 12 odstotkov in razširitev oprostilne stopnje 0 odstotkov." Čeprav je to v nasprotju z direktivami EU, ki določajo minimalno 15 odstotkov DDV, se Jelinčič sprašuje, zakaj bi morala Slovenija poslušati EU in zakaj ne bi enostavno "skrbeli za svoje ljudi, za Slovence." Zavzema se tudi za 10-odstotni davek od dobička za nova in tuja podjetja ter razbremenitev plač, s čimer naj bi pritegnili "ogromno tujih podjetij." Po njegovem mnenju bi s tem prišlo tudi do razvoja "Brief case podjetij," ki bi imela v Sloveniji zgolj poštni nabiralnik, medtem ko bi finance tekle skozi državo. Opozarja tudi na propad slovenskih podjetij, ki so bila uničena s strani prejšnjih in sedanjih vlad, kot so "Mercator je hrvaški, Radenska je češka, pivovarne so belgijske, Fructal srbski". Po njegovem mnenju politiki iz Ljubljane "namerno uničujejo Slovenijo" in njeno "gospodarsko podstat".

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zmago Jelinčič SNS migracije podnebna kriza volitve Evropska unija LGBTQ+ gospodarstvo

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
antar
16. 03. 2026 20.15
Zmago dobro razmišlja in prav. Glede ilegalnih migrantov se strinjam z njim. Ne pa glede članstva v EU. Je kar prav da smo v EU, saj smo del Evrope. Izstop bi bil usodna napaka, lep primer je GB. Nekoč pomembna članica ima danes veliko problemov. Tako z nezaželenimi migranti kot s propadanjem gospodarstva in revščino. GB je postala le The other Europe. To pa ni perspektiva za Slovenijo.
Odgovori
0 0
grumf
16. 03. 2026 20.03
Zmago, prozoren si. En mesec laježa, zato, da dobiš 1% glasov in imaš zagotovljenih 100k€+ na leto. Stranka je one-man-band, edini namen je pobrati davkoplačevalski denar. Škoda, da ti folk nasede..
Odgovori
+0
1 1
natas999
16. 03. 2026 19.57
prav je povedal
Odgovori
+3
3 0
PomisliNaSonce
16. 03. 2026 19.53
Obstajajo pa banke, ki preko tv reklam iščejo noce komitente s specifično željo... da bi prenesli izplačilo svojih zasluženih plač k njim... in firme, ki iščejo delavce preko radijskih oglasov. Ja smo blizu končnih časov :)
Odgovori
0 0
BMReloaded
16. 03. 2026 19.37
Pa se prav ima...pa to
Odgovori
+2
5 3
zurc
16. 03. 2026 19.36
moj glas ima
Odgovori
+3
6 3
pa saj bo vredu
16. 03. 2026 19.36
In Zmagecu se gre za vsaj 1% glasov, da se bo lahko naslednje štiri leta pasel na račun davkoplačevalcev. Oh ti prisklednik populistični.
Odgovori
+1
6 5
3320.
16. 03. 2026 19.28
Zmago pač reče na glas kar si večina misli.
Odgovori
+11
14 3
SpamEx
16. 03. 2026 19.24
Ta bi samo vaš denar rad vlekel
Odgovori
-7
4 11
3320.
16. 03. 2026 19.27
Ker drugi pa ne, so sami poštenjaki
Odgovori
+8
9 1
Sl0venc
16. 03. 2026 19.34
Tako je, vsi so enaki. Samo pred volitvami na veliko nakladajo. Po volitvah so vsi tiho.
Odgovori
+4
5 1
Sl0venc
16. 03. 2026 19.23
Če ne bi bilo homoseksualcev v tej vladi, ne bi naredili inštituta 8. marec, ki je vodi homoseksualka.
Odgovori
+11
13 2
piko3
16. 03. 2026 19.20
Tudi moj glas ima! Edini pošten politik v SLO!
Odgovori
+8
13 5
Pujček
16. 03. 2026 19.17
Vse je na mestu.
Odgovori
+4
8 4
Samo-ne-rdeci
16. 03. 2026 19.18
Prav ima.
Odgovori
+7
11 4
LevoDesniPles
16. 03. 2026 19.17
zmagota je potrebno spraviti v parlament ali pa celo za PV z večino XD
Odgovori
+7
12 5
HayekLibertarec
16. 03. 2026 19.12
Pravilno.
Odgovori
+8
12 4
JanezNovak13
16. 03. 2026 19.11
Zmago za predsednika! Ima moj glas!
Odgovori
+8
15 7
Banion
16. 03. 2026 19.09
škoda da se jelinčič ne bo uvrstil v parlament, ker je še edini ki je rekel bobu bob
Odgovori
+8
15 7
Teh90Str25
16. 03. 2026 19.04
Moral bi uvest zakon, da oseba pri starosti 70+ let ne sme več v parlament. In pa, da so 3 mandati dovolj, nato marš iz politike. Pa ne doživljenskega nadomestila, ampak toliko, kot imajo na določen čas zaposleni delavci.
Odgovori
+10
14 4
vezuv_
16. 03. 2026 19.11
Ne glede na tvoj predlog, ima zelo pametne predloge in poznavanje situacije. Povedal je veliko resnice, lahko bo uporabil tudi lepše besede.
Odgovori
+7
12 5
ŠeVednoPlešem
16. 03. 2026 19.01
Hm, Zmago, kaj pa tvoj sin meni o tem, da je homoseksualnost motnja ?
Odgovori
+7
11 4
Slash
16. 03. 2026 19.01
Bobu bob !
Odgovori
+4
7 3
