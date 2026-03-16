Jelinčič pred volitvami: Podnebna kriza ne obstaja, homoseksualnost je motnja

Kljub temu, da aktualne javnomnenjske ankete kažejo, da SNS morda ne bo presegla parlamentarnega praga, Zmago Jelinčič rezultatom anket ne pripisuje nikakršne verodostojnosti, ampak jih vidi kot namenjene "goljufiji volivcev". Prepričan je, da so "kupljene" in navaja visoko ceno, "da en odstotek na tej anketi stane 7.500 evrov," s čimer pojasnjuje svoj nezavzemanje za tovrstne raziskave javnega mnenja. Svoje strankarsko stališče opredeljuje kot radikalno in to utemeljuje s trditvijo, da je "Slovenija v fazi propadanja". Poudarja nujnost radikalnih sprememb, sicer država po njegovem mnenju v štirih letih ne bo več obstajala, kar implicira izgubo nacionalne identitete in suverenosti v luči demografskih in političnih pritiskov.

Ena izmed osrednjih tem programa SNS so migracije, kjer stranka zavzema izrazito strogo stališče. Jelinčič je poudaril, da je treba nelegalne migracije "popolnoma preprečiti in sankcionirati," predvsem z razumevanjem, da ilegalni prehod meje predstavlja kaznivo dejanje. Rešitev vidi v množičnih deportacijah. Obenem izrecno zavrača delovanje azilnih domov in kritizira tamkajšnje razmere, saj menijo, da azilanti prejmejo "preveč dobrin", obenem pa se v Sloveniji zanje "poskrbi, da se jih pregleda, obleče in zdravi", kar po njegovem mnenju ni smiselno, saj jih bo Slovenija zaradi prve registracije v primeru poznejših premikov v EU primorana ponovno sprejeti.

Jelinčičevo stališče do človekovih pravic in ženevske konvencije je enako trdo: "Kaj pa človekove pravice Slovencev v svoji deželi? Mi nimamo nobenih pravic." Meni, da tujci v Sloveniji uživajo bistveno več pravic kot Slovenci. Njegov program predvideva tudi "ukinitev pravice združevanja družin za tujce", kar bi veljalo tudi retroaktivno, vendar z izjemo družin, ki so se priselile iz nekdanje Jugoslavije. Namen retroaktivnosti je predvsem zaustaviti priseljevanje, ki se dogaja v skladu z zahtevami Evropske unije, saj želi zagotoviti, da bodo vse tovrstne družine poslane nazaj.

SNS razmišlja o izstopu iz več ključnih mednarodnih organizacij, vključno z EU, Natom, OZN in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). Jelinčič je svojo kritiko posebej ostro usmeril na WHO, za katero trdi, da je "pokazala toliko svinjarij in hoče prevzeti kontrolo nad kompletnim človeštvom." Predlaga, da bi Slovenija preživela kot nevtralna država, podobno kot Avstrija in Švica, saj ne vidi potrebe po članstvu v Natu. EU pa označuje za gnijočo tvorbo, ki "ni Evropska unija, kakršna je bila načrtovana," ampak je postala "generirana gmota goljufij, pedofilov, lopovov in podobnega." Glede napada na Iran pa Jelinčič meni, da ZDA vojno izgubljajo in da "Amerika tukaj ne more zmagati," saj se Iranci borijo za svojo domovino.

Zelo radikalno se stranka odziva na družbena vprašanja spola in spolne usmerjenosti. Po Jelinčičevem mnenju je treba "v zakonodajo in izobraževalni sistem je potrebno zapisati, da sta spola samo dva." Homoseksualnost in podobne usmerjenosti bi se po programu SNS morale "obravnavati kot psihiatrične motnje." Jelinčič opozarja na zmotna "ameriška dognanja," ki homoseksualnosti ne obravnavajo kot motnjo, ampak meni, da gre zgolj za dogovor med psihologi.

Poleg tega je spregovoril tudi o verskih skupnostih, predvsem o džamiji v Ljubljani. Trdi, da "mošeja nima kaj početi v Ljubljani," saj jo je zgradil Katar, ki po Jelinčičevem mnenju v skladu s svojimi pravili dojema območje, kjer stoji mošeja, kot svoje ozemlje. Muslimane deli na "sekularne muslimane" (iz bivše Jugoslavije) in "agresivne muslimane" (islamiste).

Na področju gospodarstva in davkov SNS zagovarja drastične spremembe. Jelinčič predlaga "uvedbo enotne stopnje DDV v višini 12 odstotkov in razširitev oprostilne stopnje 0 odstotkov." Čeprav je to v nasprotju z direktivami EU, ki določajo minimalno 15 odstotkov DDV, se Jelinčič sprašuje, zakaj bi morala Slovenija poslušati EU in zakaj ne bi enostavno "skrbeli za svoje ljudi, za Slovence." Zavzema se tudi za 10-odstotni davek od dobička za nova in tuja podjetja ter razbremenitev plač, s čimer naj bi pritegnili "ogromno tujih podjetij." Po njegovem mnenju bi s tem prišlo tudi do razvoja "Brief case podjetij," ki bi imela v Sloveniji zgolj poštni nabiralnik, medtem ko bi finance tekle skozi državo. Opozarja tudi na propad slovenskih podjetij, ki so bila uničena s strani prejšnjih in sedanjih vlad, kot so "Mercator je hrvaški, Radenska je češka, pivovarne so belgijske, Fructal srbski". Po njegovem mnenju politiki iz Ljubljane "namerno uničujejo Slovenijo" in njeno "gospodarsko podstat".