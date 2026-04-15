Kaos zaradi širitve avtoceste: kaj bo ukrenil Dars?

Slovenski vozniki se v zadnjem času srečujejo z izjemnimi prometnimi zastoji, še posebej na odsekih avtocest v okolici Ljubljane, kjer potekajo intenzivna dela za izgradnjo tretjega pasu.
Zvonko Zavasnik z Darsa je poudaril, da prometne številke, ki se gibljejo okoli 60.000 vozil dnevno na območju Domžal, do 75.000 na Šentjakobu in kar 79.000 pri Sneberjah, daleč presegajo kapaciteto obstoječe infrastrukture. Dela za tretji pas pa neizogibno dodatno obremenjujejo sistem.
V tem tednu Dars izvaja spremembe zapor, ki so voznikom zelo neugodne, saj se nanje težko navadijo, pojasnjuje. Zavasnik je razložil, da se zapore spreminjajo na tedenski ravni. Poletje in povečan tovorni promet bosta še poslabšala stanje, napoveduje. In kako bodo reševali trenutno situacijo? V ponedeljek bodo zato vzpostavili dva pasova v Ljubljano, dva pasova proti Mariboru na smernem vozišču za Maribor, je povedal Zavasnik.
Tudi v luči kritičnih zastojev, ki so se ta teden pojavljali na priključku Šentjakob, Dars pripravlja pomembno spremembo. Težave so nastale zaradi skrajšanega pospeševalnega pasu, kjer so se vozniki, namesto da bi se nemoteno vključili v promet, ustavljali. Zavasnik je napovedal, da bo že v prihodnjem tednu vzpostavljena nova ureditev, ki bo voznikom, ki prihajajo iz Šentjakoba, omogočila samostojni, dodatni tretji pas, ki se bo združil z glavnim prometnim tokom šele v Zadobrovi. "Ocenjujemo, da bo bistvena razlika," je poudaril Zavasnik, ki verjame, da bo ta rešitev bistveno izboljšala pretočnost in razbremenila ta kritičen del avtoceste. Pri tem je poudaril, da bo sicer prometa še več, saj prihaja čas počitnic.
'Borba za vsak centimeter ceste do Ljubljane'
Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost, je opozoril na širše posledice trenutnega prometnega kaosa. Izrazil je zaskrbljenost nad jezo in stresom voznikov, ki se že zgodaj zjutraj borijo "za vsak centimeter asfalta do Ljubljane." Poudaril je, da to vodi v "stres v službi, slabšo kakovost dela vsega," in enake težave ob povratku domov.
Čeprav so ljudje dolgo čakali na izgradnjo tretjega pasu in razumejo, da so dela potrebna, Brglez poziva k bolj učinkovitim in hitrim pristopom. Izpostavlja novo dinamiko Darsa, ki se je odločila dela izvesti čim hitreje, a obenem poudarja, da je treba iskati tudi alternativne pristope in celovite rešitve, ki bodo omilile vpliv na voznike in širše gospodarstvo.
Dars po besedah Zvonka Zavasnika intenzivno deluje na kratkoročnih izboljšavah, vendar je strokovnjak Andrej Brglez poudaril nujnost širših sistemskih rešitev. Brglez verjame, da je treba "prerazporediti to količino ljudi, ki v enem trenutku vsi gredo istočasno v ta preobremenjen del." Predlaga uporabo podatkov in optimizacijo, da se "optimizira, kdaj gre kdo na pot." To seveda ni tako preprosto, se zaveda. Poudarja tudi, da študije kažejo na letno izgubo 450 milijonov evrov zaradi zastojev.
Nevaren uvoz v smeri Kopra bodo zaprli
Ker trenutni uvoz na avtocesto pri Postojni v smeri Kopra predstavlja resno varnostno tveganje, so se v Darsu odločili za ukrepanje. Ta odsek je bil problematičen zaradi vključevanja "pri stop znaku," kar voznike postavlja "odvisne od dobre volje" voznikov na glavni prometni smeri. Posledica so bile številne nesreče in nevarne situacije. Zavasnik je potrdil, da "bodo definitivno ta vendarle zaprli." Za zaporo uvoza čakajo še na dovoljenje direkcije, ki ga pričakujejo najkasneje v sredo. Ko bo dovoljenje izdano, bodo izvedli zaporo in vzpostavili obvoz po stari cesti. Odločitev poudarja pomen varnosti na avtocestah.
