Kaos zaradi širitve avtoceste: kaj bo ukrenil Dars?

Zvonko Zavasnik z Darsa je poudaril, da prometne številke, ki se gibljejo okoli 60.000 vozil dnevno na območju Domžal, do 75.000 na Šentjakobu in kar 79.000 pri Sneberjah, daleč presegajo kapaciteto obstoječe infrastrukture. Dela za tretji pas pa neizogibno dodatno obremenjujejo sistem.

V tem tednu Dars izvaja spremembe zapor, ki so voznikom zelo neugodne, saj se nanje težko navadijo, pojasnjuje. Zavasnik je razložil, da se zapore spreminjajo na tedenski ravni. Poletje in povečan tovorni promet bosta še poslabšala stanje, napoveduje. In kako bodo reševali trenutno situacijo? V ponedeljek bodo zato vzpostavili dva pasova v Ljubljano, dva pasova proti Mariboru na smernem vozišču za Maribor, je povedal Zavasnik.

Tudi v luči kritičnih zastojev, ki so se ta teden pojavljali na priključku Šentjakob, Dars pripravlja pomembno spremembo. Težave so nastale zaradi skrajšanega pospeševalnega pasu, kjer so se vozniki, namesto da bi se nemoteno vključili v promet, ustavljali. Zavasnik je napovedal, da bo že v prihodnjem tednu vzpostavljena nova ureditev, ki bo voznikom, ki prihajajo iz Šentjakoba, omogočila samostojni, dodatni tretji pas, ki se bo združil z glavnim prometnim tokom šele v Zadobrovi. "Ocenjujemo, da bo bistvena razlika," je poudaril Zavasnik, ki verjame, da bo ta rešitev bistveno izboljšala pretočnost in razbremenila ta kritičen del avtoceste. Pri tem je poudaril, da bo sicer prometa še več, saj prihaja čas počitnic.