Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaos zaradi širitve avtoceste: kaj bo ukrenil Dars?

Ljubljana , 15. 04. 2026 06.00 pred 7 urami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER A.K.
Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice

Prej 20 minut, zdaj uro in pol. Iz Domžal do Ljubljane. Iz Maribora v Ljubljano zamujajo tudi dve uri. Vse stoji. Kaos, jeza voznikov. Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa na Darsu, in Andrej Brglez, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, strokovnjak za mobilnost, sta spregovorila o pereči problematiki. Dars v luči izgradnje tretjega pasu in nezadovoljstva voznikov napoveduje izboljšave, vključno z novo ureditvijo priključka Šentjakob.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Kolone na cestah
    10:37
    Iz 24UR ZVEČER: Kolone na cestah
  • Iz 24UR ZVEČER: Dela na cesti
    03:11
    Iz 24UR ZVEČER: Dela na cesti

 

Slovenski vozniki se v zadnjem času srečujejo z izjemnimi prometnimi zastoji, še posebej na odsekih avtocest v okolici Ljubljane, kjer potekajo intenzivna dela za izgradnjo tretjega pasu.

Zastoj.
Zastoj.
FOTO: Shutterstock

Zvonko Zavasnik z Darsa je poudaril, da prometne številke, ki se gibljejo okoli 60.000 vozil dnevno na območju Domžal, do 75.000 na Šentjakobu in kar 79.000 pri Sneberjah, daleč presegajo kapaciteto obstoječe infrastrukture. Dela za tretji pas pa neizogibno dodatno obremenjujejo sistem.

V tem tednu Dars izvaja spremembe zapor, ki so voznikom zelo neugodne, saj se nanje težko navadijo, pojasnjuje. Zavasnik je razložil, da se zapore spreminjajo na tedenski ravni. Poletje in povečan tovorni promet bosta še poslabšala stanje, napoveduje. In kako bodo reševali trenutno situacijo? V ponedeljek bodo zato vzpostavili dva pasova v Ljubljano, dva pasova proti Mariboru na smernem vozišču za Maribor, je povedal Zavasnik.

Tudi v luči kritičnih zastojev, ki so se ta teden pojavljali na priključku Šentjakob, Dars pripravlja pomembno spremembo. Težave so nastale zaradi skrajšanega pospeševalnega pasu, kjer so se vozniki, namesto da bi se nemoteno vključili v promet, ustavljali. Zavasnik je napovedal, da bo že v prihodnjem tednu vzpostavljena nova ureditev, ki bo voznikom, ki prihajajo iz Šentjakoba, omogočila samostojni, dodatni tretji pas, ki se bo združil z glavnim prometnim tokom šele v Zadobrovi. "Ocenjujemo, da bo bistvena razlika," je poudaril Zavasnik, ki verjame, da bo ta rešitev bistveno izboljšala pretočnost in razbremenila ta kritičen del avtoceste. Pri tem je poudaril, da bo sicer prometa še več, saj prihaja čas počitnic.

'Borba za vsak centimeter ceste do Ljubljane'

Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost, je opozoril na širše posledice trenutnega prometnega kaosa. Izrazil je zaskrbljenost nad jezo in stresom voznikov, ki se že zgodaj zjutraj borijo "za vsak centimeter asfalta do Ljubljane." Poudaril je, da to vodi v "stres v službi, slabšo kakovost dela vsega," in enake težave ob povratku domov.

Dars
Dars
FOTO: Bobo

Čeprav so ljudje dolgo čakali na izgradnjo tretjega pasu in razumejo, da so dela potrebna, Brglez poziva k bolj učinkovitim in hitrim pristopom. Izpostavlja novo dinamiko Darsa, ki se je odločila dela izvesti čim hitreje, a obenem poudarja, da je treba iskati tudi alternativne pristope in celovite rešitve, ki bodo omilile vpliv na voznike in širše gospodarstvo.

Dars po besedah Zvonka Zavasnika intenzivno deluje na kratkoročnih izboljšavah, vendar je strokovnjak Andrej Brglez poudaril nujnost širših sistemskih rešitev. Brglez verjame, da je treba "prerazporediti to količino ljudi, ki v enem trenutku vsi gredo istočasno v ta preobremenjen del." Predlaga uporabo podatkov in optimizacijo, da se "optimizira, kdaj gre kdo na pot." To seveda ni tako preprosto, se zaveda. Poudarja tudi, da študije kažejo na letno izgubo 450 milijonov evrov zaradi zastojev.

Nevaren uvoz v smeri Kopra bodo zaprli

Ker trenutni uvoz na avtocesto pri Postojni v smeri Kopra predstavlja resno varnostno tveganje, so se v Darsu odločili za ukrepanje. Ta odsek je bil problematičen zaradi vključevanja "pri stop znaku," kar voznike postavlja "odvisne od dobre volje" voznikov na glavni prometni smeri. Posledica so bile številne nesreče in nevarne situacije. Zavasnik je potrdil, da "bodo definitivno ta vendarle zaprli." Za zaporo uvoza čakajo še na dovoljenje direkcije, ki ga pričakujejo najkasneje v sredo. Ko bo dovoljenje izdano, bodo izvedli zaporo in vzpostavili obvoz po stari cesti. Odločitev poudarja pomen varnosti na avtocestah.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dars promet zastoji tretji pas Ljubljana Šentjakob Postojna mobilnost infrastruktura

Biobanka: Več kot 3000 vzorcev neopredeljenih, grozi jim propad

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Tamara, Isidora, Ondina in Lea: Štiri mlade ženske, ki spreminjajo svet na bolje
Tamara, Isidora, Ondina in Lea: Štiri mlade ženske, ki spreminjajo svet na bolje
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami nevarno za naše zdravje?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami nevarno za naše zdravje?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
cekin
Portal
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
dominvrt
Portal
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641