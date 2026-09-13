Kaj je dober finančni nasvet?

Za vsak odgovor boste danes na spletu našli človeka, ki vam bo samozavestno razložil, zakaj je prav njegova izbira najboljša. Problem je, da večina teh ljudi svetuje zastonj vsaj na prvi pogled. Na YouTubu, TikToku, Instagramu in drugih družbenih omrežjih je vse več samooklicanih finančnih strokovnjakov in nekateri so zelo prepričljivi. Imajo drage avtomobile, fotografije z eksotičnih potovanj in grafe, ki kažejo neverjetne donose. Pravijo vam, da banke skrivajo resnico. Da so klasične naložbe prepočasne. Da bodo pravi vlagatelji obogateli zaradi naslednje velike priložnosti, za katero naj bi vedeli samo redki. Dober finančni nasvet je pogosto precej manj spektakularen od slabega. Morda vam nekdo ne bo rekel, da boste v enem letu podvojili svoj denar. Morda vam bo celo rekel, da ne ve, kaj bo jutri naredila določena delnica, cena zlata ali bitcoin. Za odvetnika bomo plačali, za zobozdravnika bomo plačali, za dobrega mehanika bomo plačali. Morda smo se navadili, da so informacije brezplačne. Toda informacija in nasvet nista isto. Vsak vam lahko pove, da je delnica nekega podjetja v zadnjem letu zrasla za 50 odstotkov. Težje pa je odgovoriti, ali je podjetje pri tej ceni še vedno dobra naložba. Vsak lahko pokaže graf bitcoina. Veliko težje pa je oceniti, koliko tveganja si posameznik lahko privošči in prav tu se začne pravo finančno znanje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Aljaž Colnar in Lars Lenard Damjan Žibert

Aljaž Colnar in Lars Lenard Damjan Žibert

Aljaž Colnar in Lars Lenard Damjan Žibert

Lars Lenard Damjan Žibert

Aljaž Colnar Damjan Žibert









Prav v tem svetu se je letos zgodil eden najbolj zanimivih slovenskih finančnih uspehov. Ekipa študentov ljubljanske Ekonomske fakultete Aljaž Colnar, Jure Mihelj Nagode, Lars Lenard, Matej Mivšek in Miha Marčun so na prestižnem tekmovanju CFA Institute Research Challenge osvojili tretje mesto na svetu. Slovenski študenti so se prebili med najboljše finančne ekipe sveta. Na poti do Hongkonga so najprej premagali domačo konkurenco, nato evropsko oziroma regionalno, na koncu pa so se znašli med šestimi najboljšimi ekipami na svetu. Izmed več tisoč sodelujočih študentov z več kot tisoč univerz. Na koncu so osvojili tretje mesto in za Slovenijo je to izjemen uspeh. Na tekmovanju niso napovedovali, katera delnica bo jutri zrasla. Niso iskali naslednjega bitcoina. Niso stavili na to, katera zgodba bo postala viralna. Delali so nekaj precej bolj zahtevnega. Analizirali so podjetja. Poskušali so ugotoviti, koliko je podjetje dejansko vredno. Kaj ustvarja. Kako posluje. Kje so tveganja in kakšna je konkurenca. Pogovarjali so se z direktorji in upravo in predvsem so ugotavljali, ali je cena, po kateri lahko vlagatelj kupi del podjetja, smiselna. To je bistvena razlika med ugibanjem in analizo. Cena ni vedno enaka vrednosti. Podjetje je lahko odlično, njegova delnica pa predraga.

Kaj pravzaprav pomeni CFA? (Chartered Financial Analyst)

CFA je med najbolj prepoznavnimi strokovnimi nazivi v svetu investicij in finančne analize. Za nazivom niso samo všečni videoposnetki, dober nastop pred kamero ali nekaj uspešnih stav. Gre za zahteven strokovni proces in preverjanje znanja s področij, kot so analiza podjetij, računovodstvo, vrednotenje naložb, upravljanje tveganj in etika. To seveda ne pomeni, da človek s takšnim nazivom vedno ve, kaj se bo zgodilo na trgu. Tega ne ve nihče. Pomeni pa, da razume, kako pristopiti k analizi. Kako postaviti vprašanja. Slovenci tradicionalno precej denarja držimo na računih. Del denarja usmerjamo v nepremičnine. Ko se pojavi nova velika zgodba, pa smo lahko zelo hitro pripravljeni tvegati. Tako je bilo s kriptovalutami. Tako se danes dogaja z umetno inteligenco. Vsaka velika zgodba prinese tudi množico ljudi, ki želijo na njej zaslužiti. Včasih z dobrimi naložbami in prav zato postaja vprašanje finančne pismenosti vse pomembnejše. Povprečen človek ne more sam vsak dan analizirati desetine podjetij. Ne more spremljati vseh trgov. Ne more vedeti, kaj se dogaja v vseh panogah. Toda to tudi ni potrebno. Pomembneje je, da zna prepoznati razliko med analizo in promocijo. Med človekom, ki vam nekaj prodaja, in človekom, ki vam svetuje.

Tretje mesto, ki je več kot medalja