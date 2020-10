Kaj morate vedeti, preden pride v dom nov član družine

Prvo vprašanje, ki si ga morate postaviti, preden sploh začnete razmišljati o hišnem ljubljenčku, je to, koliko prostega časa imate, nato pa razmislite, kakšna žival bi ustrezala vašemu urniku. V prihodnosti boste morali namreč svoj urnik večkrat prilagoditi živali – ne obratno.

Žival lahko z vami preživi več desetletij

Tisti, ki čutijo potrebo po kosmatem prijatelju, se najpogosteje odločajo za mačko ali psa, ob tem pa se je treba zavedati, da bo žival z vami lahko preživela tudi nadaljnjih 15 do 20 let, v srečnih okoliščinah še nekoliko več. Prav zato je pomembno, da se odločite za žival, ki ji lahko ponudite srečno življenje, in da se ne ozirate zgolj na to, katera vam je najlepša. Vzemite si dovolj časa in preučite pasme živali, preverite, koliko energije imajo in koliko časa boste morali posledično z njimi preživeti na prostem, ali so primerne za majhna stanovanja ali morda za otroke, prav tako pa razmislite o kraju, kjer bo žival bivala, in njegovi okolici. Če živite v strogem centru večjega mesta, kjer zelenih površin skorajda ni, bo to občutila tudi žival, saj bodo možnosti za njeno neomejeno gibanje precej manjše kot na vasi.

Začnite z velikostjo psa (če sanjate o psu): kako velikega želite imeti? Majhni psi so navadno primernejši za manjša stanovanja, hrana za večje pse pa je pogosteje dražja, saj tudi več pojedo. Če si želite psa, ki je znan kot zelo aktiven, boste morali z njim porabiti tudi veliko časa, predvsem zunaj, med igro, na sprehodih … Marsikdo med odločitvijo pozabi razmisliti o dlaki bodočega ljubljenčka. Nekatere pasme psov (pa tudi mačk) so znane po tem, da puščajo veliko več dlake kot druge; če vas to moti, morate dobro premisliti o tem, katere pasme za vas ne pridejo v poštev.