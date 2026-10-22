Kaj se skriva za vtičnico?

Slovenija je lani z domačo proizvodnjo pokrila približno 83 odstotkov porabe elektrike, gospodinjstva pa so plačevala šesto najnižjo omrežnino v Evropski uniji. Kako varno je naše omrežje, zakaj elektrika ni cenejša in kaj bi se zgodilo, če bi nekega dne ugasnila vsa Slovenija? O tem smo v oddaji Svet na Kanalu A govorili s prvim možem ELES-a Aleksandrom Mervarjem .

Sončne elektrarne, baterijski hranilniki in sodobne tehnologije marsikomu vzbujajo občutek, da bi lahko postal povsem energetsko neodvisen. Toda ali bi lahko v Sloveniji zgradili hišo, ki sploh ne bi bila priključena na električno omrežje? Mervar je bil skeptičen. Takšen način življenja je po njegovih besedah precej bolj izvedljiv v krajih z veliko sonca, denimo v Kaliforniji. Slovenija ima zaradi svoje geografske lege in sezonskih razlik v osončenosti precej slabše pogoje za popolno energetsko samozadostnost.

Kaj če bi Slovenija ostala brez elektrike? Obsežen električni mrk, ki je prizadel Španijo in Portugalsko, je pokazal, kako odvisna je sodobna družba od neprekinjene oskrbe z električno energijo. Bi se kaj podobnega lahko zgodilo tudi pri nas? Mervar je spomnil na katastrofalni žled, ki je leta 2014 poškodoval velik del slovenske elektroenergetske infrastrukture. Povsem izključiti izrednih dogodkov ni mogoče, vendar je glede zanesljivosti slovenskega prenosnega omrežja optimističen. Po njegovem mnenju je slovenski sistem dobro pripravljen na različne motnje, ob morebitnem obsežnem izpadu pa bi bilo mogoče oskrbo razmeroma hitro ponovno vzpostaviti.

Poškodovani daljnovodi, podrta drevesa in vremenske ujme odpirajo na videz preprosto vprašanje: zakaj vseh električnih vodov ne položimo pod zemljo? Mervar opozarja, da takšna rešitev ni samo bistveno dražja, ampak tudi ni nujno boljša z vidika stabilnosti in delovanja celotnega elektroenergetskega sistema. Kaj pa prenos električne energije brez žic? To je bila že pred več kot stoletjem ena od velikih vizij izumitelja Nikole Tesle. Toda brezžični prenos velikih količin električne energije na velike razdalje, ki bi nadomestil današnje elektroenergetsko omrežje, še vedno ni praktično dosegljiva rešitev. Elektriko bomo tako vsaj v dogledni prihodnosti še naprej prenašali predvsem po vodnikih.

Celoten pogovor z Aleksandrom Mervarjem si lahko ogledate v priloženem videoposnetku iz oddaje Svet na Kanalu A.