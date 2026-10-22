Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj se skriva za vtičnico?

Ljubljana, 22. 10. 2026 06.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Svet
Električno omrežje

Za našimi vtičnicami se skriva skoraj 2900 kilometrov visokonapetostnih daljnovodov, skoraj milijon gospodinjskih in poslovnih odjemalcev ter sistem, brez katerega bi obstalo sodobno življenje.

Slovenija je lani z domačo proizvodnjo pokrila približno 83 odstotkov porabe elektrike, gospodinjstva pa so plačevala šesto najnižjo omrežnino v Evropski uniji. Kako varno je naše omrežje, zakaj elektrika ni cenejša in kaj bi se zgodilo, če bi nekega dne ugasnila vsa Slovenija? O tem smo v oddaji Svet na Kanalu A govorili s prvim možem ELES-a Aleksandrom Mervarjem.

Sončne elektrarne, baterijski hranilniki in sodobne tehnologije marsikomu vzbujajo občutek, da bi lahko postal povsem energetsko neodvisen. Toda ali bi lahko v Sloveniji zgradili hišo, ki sploh ne bi bila priključena na električno omrežje? Mervar je bil skeptičen. Takšen način življenja je po njegovih besedah precej bolj izvedljiv v krajih z veliko sonca, denimo v Kaliforniji. Slovenija ima zaradi svoje geografske lege in sezonskih razlik v osončenosti precej slabše pogoje za popolno energetsko samozadostnost.

Kaj če bi Slovenija ostala brez elektrike? Obsežen električni mrk, ki je prizadel Španijo in Portugalsko, je pokazal, kako odvisna je sodobna družba od neprekinjene oskrbe z električno energijo. Bi se kaj podobnega lahko zgodilo tudi pri nas? Mervar je spomnil na katastrofalni žled, ki je leta 2014 poškodoval velik del slovenske elektroenergetske infrastrukture. Povsem izključiti izrednih dogodkov ni mogoče, vendar je glede zanesljivosti slovenskega prenosnega omrežja optimističen. Po njegovem mnenju je slovenski sistem dobro pripravljen na različne motnje, ob morebitnem obsežnem izpadu pa bi bilo mogoče oskrbo razmeroma hitro ponovno vzpostaviti.

Poškodovani daljnovodi, podrta drevesa in vremenske ujme odpirajo na videz preprosto vprašanje: zakaj vseh električnih vodov ne položimo pod zemljo? Mervar opozarja, da takšna rešitev ni samo bistveno dražja, ampak tudi ni nujno boljša z vidika stabilnosti in delovanja celotnega elektroenergetskega sistema. Kaj pa prenos električne energije brez žic? To je bila že pred več kot stoletjem ena od velikih vizij izumitelja Nikole Tesle. Toda brezžični prenos velikih količin električne energije na velike razdalje, ki bi nadomestil današnje elektroenergetsko omrežje, še vedno ni praktično dosegljiva rešitev. Elektriko bomo tako vsaj v dogledni prihodnosti še naprej prenašali predvsem po vodnikih.

Celoten pogovor z Aleksandrom Mervarjem si lahko ogledate v priloženem videoposnetku iz oddaje Svet na Kanalu A.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
omrežje eles položnice elektrika
24ur.com Skrivnostni svet gliv: žareči 'arhitekti pod našimi nogami
24ur.com Kdo so nevidni junaki, ki držijo splet pokonci?
24ur.com Obisk ljubljanskega podzemlja in do kolen v ...
24ur.com Znanstveniki hitijo z razvojem hroščev, ki bodo sledili človeškim ukazom
24ur.com 'Bolj ko ji razlagam, ne v jame, bolj tja rine!'
24ur.com V svetu slepih in slabovidnih: realnost, na katero so se privadili
24ur.com Soba pobega, ki nima ne sten ne oken ne vrat
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Marta Bartolj: Ko rišem, prepustim prostor radovedni deklici
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ko so otroci na počitnicah, starši pa v službi: kako slovenske družine rešujejo varstvo?
Ko so otroci na počitnicah, starši pa v službi: kako slovenske družine rešujejo varstvo?
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
vizita
Portal
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Stanovanje, otrok, nova služba ... Ste finančno pripravljeni na naslednjo veliko življenjsko spremembo?
Stanovanje, otrok, nova služba ... Ste finančno pripravljeni na naslednjo veliko življenjsko spremembo?
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
moskisvet
Portal
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Astronomi odkrili zeleno zvezdo – in ugotovili, da ni edina
Astronomi odkrili zeleno zvezdo – in ugotovili, da ni edina
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022