Nova sezona priljubljenega kviza Na lovu se na POP TV in VOYO vrača 25. novembra. Z njo se na male zaslone vračajo tudi trije prepoznavni lovci – Janko, Viktor in Ivan, ki bodo znova preizkušali znanje pogumnih tekmovalcev. Pred uradnim začetkom nove sezone pa lovci svoje znanje redno utrjujejo tudi zunaj televizijskega studia. Janko in Viktor se namreč večkrat mesečno udeležujeta različnih kvizov, nedavno pa sta se pomerila na državnem prvenstvu. Čeprav v oddaji nastopata kot televizijska sodelavca, sta drug drugemu tokrat predstavljala neposredno konkurenco. Janko je nastopil v vlogi branilca naslova državnega kviz prvaka, medtem ko mu je Viktor s svojo ekipo tesno sledil in poskušal prevzeti prestol.

Med lovcema vlada zdrava mera tekmovalnosti, kar jima daje dodatno motivacijo za nenehno izboljševanje znanja. Na državnem tekmovanju je Janko naposled uspešno ubranil naslov prvaka, vendar oba poudarjata, da se pravi izzivi v televizijskem studiu šele začenjajo. Ob vrnitvi pod žaromete napovedujeta nepopustljivo igro, hkrati pa se zavedata, da so tudi prijavljeni tekmovalci v drugi sezoni bolje pripravljeni, saj že poznajo koncept oddaje. "Kot vsi normalni ljudje imamo dobre in slabe dneve, tako da vabim gledalce, da gledajo vsako epizodo," je ob tem poudaril Janko. Skupaj z Viktorjem in Ivanom gledalce vabita k spremljanju oddaje od 25. novembra naprej, saj obljubljata napeto in kakovostno sezono.