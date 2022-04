Kakšna je statistična slika kandidatnih list teden dni pred volitvami?

"Bistvenih odstopanj ni. Sam bi bil izredno vesel, če bi se delež žensk povečal, ampak to dokazuje, da ima določba zakona o minimalni zastopanosti spolov rezultate. Koliko teh kandidatk bo prišlo v parlament, pa je seveda odvisno od tega, v kakšnih volilnih okrajih so jih politične stranke določile," je povedal direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko .

Za 88 stolčkov v parlamentu se poteguje 1471 kandidatov. Na vsaki kandidatni listi morata biti oba spola zastopana z najmanj 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov. Tokrat gre v boj za poslanske stolčke 818 moških in 653 žensk oziroma 56 odstotkov moških in 44 odstotkov žensk.

Mladih kandidatov, starih do 31 let, je na letošnjih listah le nekaj več kot desetina. Skoraj tretjina je tistih, starih od 31 do 46 let, največ, kar 40 odstotkov, pa je kandidatov med 46. in 61. letom starosti. Starejših od 61 let je skoraj petina. Tudi glede starostne strukture je direktor DVK podal svoje mnenje: "Glede starostne strukture ni odstopanja. Če bi naredili malo boljšo primerjavo, je podobna kot pri deležih udeležbe na volitvah, kar pomeni, da je več starejših."

Najmlajši kandidat je marca dopolnil 18 let in kandidira na listi Borisa Popoviča, najstarejša kandidatka pa jih je, prav tako marca, dopolnila 82 in je na listi Stranke Alenke Bratušek. Največ, tretjina kandidatov ima univerzitetno oziroma drugo stopnjo visokošolske izobrazbe, še 15 odstotkov jih ima višjo izobrazbo, torej magisterij znanosti ali doktorat. Kandidatov, ki so zaključili zgolj osnovno šolo, je dober odstotek oziroma 20 ljudi.

Vučko upa, da bodo volivci izbrali prave kandidate, ki bodo delali v korist volivcev in državljanov. Pomembno je poudariti, da ti statistični podatki ne vključujejo podatkov za kandidate narodnih skupnosti. Če bi upoštevali še njih, bi se glede spola nagnili v moško korist, saj za dva stolčka kandidira pet moških.