K sodelovanju vabimo: Agent za podporo uporabnikom v kontaktnem centru (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: AGENT ZA PODPORO UPORABNIKOM V KONTAKTNEM CENTRU

ODGOVORNOSTI

- Tehnično svetovanje in podpora uporabnikom storitev podjetja Pro Plus (Voyo, TV in spletne vsebine)

- Sprejemanje klicev strank

- Odgovarjanje na elektronska sporočila strank

- Pomoč strankam preko različnih komunikacijskih kanalov (družbena omrežja, spletni klepet)

- Reševanje reklamacijskih zahtevkov

- Zbiranje povratnih informacij uporabnikov

- Prodaja storitev

PRIČAKUJEMO

- Sposobnost dela v timu ter dela z ljudmi

- Odlične komunikacijske sposobnosti

- Samostojnost, fleksibilnost, potrpežljivost, samoiniciativnost pri delu, natančnost, empatičnost

- Usmerjenost k odličnosti opravljanja dela in sposobnost poslušanja in reševanja konfliktov

- Usmerjenost k naročnikom

- Ciljno naravnanost

- Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj

PONUJAMO

- Delo poteka izmensko med delovniki ter občasno med vikendi in prazniki, na sedežu podjetja

- Začetno uvajanje in izobraževanje ter nadaljnje izobraževanje glede načina dela

- Priložnost dela in razvoja v dinamični ekipi z vsakodnevnimi delovnimi izzivi

- Zanimivo in fleksibilno delo

- Razgiban in prilagodljiv delovnik (prilagojen željam delavca)

- Pridobitev novih znanj s področja medijev in videa na zahtevo, pridobitev izkušenj dela z ljudmi

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE : 26. 9. 2021