K sodelovanju vabimo: AI product owner (M/Ž)

PRO Plus in RTL Televizija, del skupine CME, iščeta vizionarskega in strateškega vodjo za vlogo lastnika izdelka za umetno inteligenco (AI Product Owner), prvo tovrstno pozicijo v kateri koli medijski hiši v Sloveniji ali na Hrvaškem. Ta pozicija je ključna za našo misijo uporabe moči umetne inteligence za preoblikovanje našega poslovanja, izboljšanje izkušenj gledalcev in spodbujanje poslovne rasti. Lastnik izdelka za umetno inteligenco bo imel avtonomijo za izgradnjo in vodenje dinamične ekipe podatkovnih znanstvenikov in inženirjev podatkov ter bo spodbujal kulturo inovacij in odličnosti.

Razpisujemo delovno mesto: AI PRODUCT OWNER (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- Strateško vodenje: Razvijanje in izvedba celovite strategije za umetno inteligenco, ki je usklajena s cilji in nameni PRO Plusa in RTL Televizije. Prepoznavanje priložnosti za rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, v različnih oddelkih. Povezovanje tehničnega in poslovnega področja, vodenje procesov ter določanje in upravljanje proračuna.

- Izgradnja in vodenje ekipe: Zaposlovanje, mentoriranje in vodenje visoko učinkovite ekipe podatkovnih znanstvenikov in inženirjev podatkov. Krepitev sodelovalnega in inovativnega delovnega okolja, ki spodbuja strokovni razvoj in nenehno učenje.

- Vodenje projektov umetne inteligence: Določanje prioritete uporabe primerov za čim večji poslovni učinek. Nadzorovanje celotnega življenjskega cikla projektov umetne inteligence, od ideje in raziskav do implementacije in optimizacije. Zagotavljanje pravočasnosti projektov v okviru predpisov in z doseganjem želenih rezultatov.

- Tehnologija in inovacije: Ocenjevanje in implementacija najnovejših orodij in platforme za podporo iniciativam umetne inteligence. Spodbujanje sprejemanja najboljših praks v umetni inteligenci in podatkovni znanosti po celotni organizaciji.

- Sodelovanje in komunikacija: Sodelovanje z medoddelčnimi ekipami za integracijo rešitev umetne inteligence v obstoječe delovne procese in sisteme. Komunikacija strategije umetne inteligence, statusa projektov in rezultatov z deležniki na vseh ravneh, vključno z vodstvom. Predstavljanje PRO Plusa in RTL Televizije na industrijskih konferencah, seminarjih in različnih dogodkih.

- Zagotavljanje upoštevanja vseh etičnih smernic in regulativnih zahtev vseh iniciativ umetne inteligence.

- Spodbujanje odgovorne prakse umetne inteligence s poudarkom na transparentnosti, pravičnosti in odgovornosti.

PRIČAKUJEMO

- Vsaj magisterij iz računalništva, podatkovne znanosti, umetne inteligence ali sorodnega področja.

- Najmanj 5 let izkušenj na področju podatkovne znanosti (ali umetne inteligence), od tega vsaj 2 leti na vodstveni funkciji. Dokazano uspešno vodenje projektov in ekip na področju umetne inteligence in podatkovne znanosti v dinamičnem, hitrem okolju. Izkušnje v medijski ali zabavni industriji so prednost.

- Močne programerske sposobnosti v programskih jezikih, kot so Python, R in SQL. Poznavanje tehnologij za velike podatke, kot sta Hadoop in Spark, ter oblačnih platform (AWS, Azure, Google Cloud).

- Vodstvene in timske sposobnosti. Sposobnost strateškega reševanja problemov in postavljanja strategij. Odlične komunikacijske in predstavitvene veščine.

PONUJAMO

- redno zaposlitev za nedoločen čas,

- inovativno delovno okolje,

- igranje ključne vloge pri oblikovanju prihodnosti PRO Plusa in RTL Televizije s pomočjo najsodobnejših rešitev umetne inteligence,

- priložnosti za strokovni razvoj in napredovanje v karieri v dinamičnem, rastočem podjetju, ki je del skupine CME,

- delo v raznoliki in talentirani ekipi, predano odličnosti in inovacijam.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnijo prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom in referencami.

ROK PRIJAVE: 8. 9. 2024