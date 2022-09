K sodelovanju vabimo: ASISTENT V ODDELKU PROMOCIJA (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: ASISTENT V ODDELKU PROMOCIJA (M/Ž)

Vaše odgovornosti bodo:

- Administrativno in organizacijsko delo

- Planiranje in vnos TV promocijskih elementov

- Pomoč pri organizaciji snemanj za TV promocijo

- Vodenje manjših projektov

Pričakujemo:

- Iščemo študenta/-ko višjega letnika oziroma s statusom absolventa

- Visoka stopnja natančnosti pri delu

- Dobra računalniška pismenost (osnova je MS office), pripravljenost na učenje z internimi logističnimi programi

- Delo v dopoldanskem času od ponedeljka do petka

- Pozitivna in timska naravnanost

Ponujamo:

- Delo prek študentskega servisa z možnostjo kasnejše zaposlitve

- Delo v prijetnem, sproščenem in kreativnem timu

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja v vodilni medijski hiši v Sloveniji

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Rok prijave: 19. 09. 2022