K sodelovanju vabimo: ASISTENT VODJE PROJEKTOV MARKETINGA (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: ASISTENT VODJE PROJEKTOV MARKETINGA (M/Ž)

Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat/kandidatka so predvsem:

- Planiranje in vnos oglanih materialov (bannerjev) na spletnih straneh podjetja glede na prioriteto projekta in razpoložljiv oglasni prostor

- Priprava poročil za spletne kampanje

- Spremljanje spletnih kampanj preko UTM linkov (analiza, poročanje)

- Izvedba nagradnih iger in kvizov: priprava pravilnikov za nagradne igre, urejanje baz iz naslova nagradnih iger, kontaktiranje nagrajencev, urejanje formalnosti z oddelkom financ

- Pomoč pri vzpostavitvi procesov v oddelku

- Priprava in pošiljanje promocijske e-pošte

- Administrativna dela, povezana z delom oddelka

Zaželena znanja in izkušnje:

- Želena je izobrazba družboslovne smeri vsaj V. stopnje

- Dobra računalniška pismenost, oseba je iznajdljiva in se lahko priuči uporabe novih programov

- Zaželene izkušnje s spletnim oglaševanjem

- Poznavanje osnov varstva osebnih podatkov (področje GDPR)

- Pričakuje se visoka stopnja natančnosti pri delu

- Pozitivna in teamska naravnanost, odgovornost do dela in zanesljivost

Izbranemu kandidatu/kandidatki ponujamo:

- Redno zaposlitev

- Delo v prijetnem, sproščenem in kreativnem timu

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja v vodilni medijski hiši v Sloveniji

- Ugodnosti zaposlenih podjetja Pro Plus d.o.o.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Rok prijave: 15. 09. 2022