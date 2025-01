K sodelovanju vabimo: CRM specialist (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: CRM specialist (Specialist za upravljanje odnosov s strankami), M/Ž

Če te navdušuje ustvarjanje učinkovitih e-mail kampanj, marketinška avtomatizacija in analiza podatkov za izboljšanje uporabniške izkušnje, je to priložnost zate!

Kot CRM specialist boš osredotočen na našo platformo VOYO in druge blagovne znamke, kjer boš oblikoval strategije za povečanje engagementa, zvestobe in zadovoljstva uporabnikov v hitro razvijajoči se industriji medijev in pretočnih vsebin.

Kaj boš počel/a?

- Načrtovanje in izvajanje e-mail ter "push" kampanj: Povečanje angažiranosti in zvestobe uporabnikov ter zmanjševanje odhajanja strank.

- Marketinška avtomatizacija: Postavljanje in optimizacija ključnih uporabniških poti, kot so onboarding, churn prevention in negovanje odnosov.

- Kreiranje privlačnih vsebin: Pisanje personaliziranih/segmentiranih sporočil za email kampanje in push vsebine.

- Sodelovanje z različnimi ekipami: Usklajevanje in pravočasno izvajanje aktivnosti v skladu s poslovnimi cilji in ekipo marketinga.

- Analiza in optimizacija kampanj: Spremljanje uspešnosti kampanj, interpretacija podatkov in implementacija izboljšav.

Kaj pričakujemo?

- Izkušnje: Vsaj 2 leti dela na področju e-mail marketinga ali CRM, z dokazljivimi uspehi pri načrtovanju in izvajanju e-poštnih ter "push" kampanj.

- CRM orodja: Izkušnje s platformami, kot so Exponea (Bloomreach), Mailchimp, Salesforce, Google Tag Manager (ustvarjanje triggerjev, eventov).

- Pisanje vsebin: Sposobnost ustvarjanja učinkovitih in prilagojenih sporočil za različne segmente uporabnikov.

- Analitičnost: Zmožnost spremljanja ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI-jev) in predlaganja izboljšav na podlagi podatkov.

- Organiziranost: Zmožnost upravljanja več projektov hkrati in odlične časovne organizacije.

- Poznavanje trenda vsebin: Interes za filmske in TV vsebine je dodatna prednost.

Kaj ti ponujamo?

- Redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

- Kreativno okolje in sodelovanje z vrhunskimi ekipami na področju marketinga in tehnologije.

- Delo v priznani in vodilni medijski hiši v Sloveniji ter priložnost za mednarodno sodelovanje pri projektih Skupine CME.

- Možnost dela od doma.

- Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

Če si navdušen/a nad e-mail marketingom, marketinško avtomatizacijo in izboljševanjem uporabniške izkušnje, hkrati pa so ti v življenju pomembne naše vrednote – ustvarjalnost, pogum, spoštovanje in strast – te vabimo, da izpolniš prijavnico ter priložiš svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

Vse prejete prijave bomo obravnavali zaupno.

ROK PRIJAVE: 26. 1. 2025