K sodelovanju vabimo: Grafični oblikovalec (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: GRAFIČNI OBLIKOVALEC M/Ž

ODGOVORNOSTI:

- Grafično oblikovanje in art direkcija komunikacijskih elementov vseh blagovnih znamk PRO PLUS-a

- Izvedbeno oblikovanje komunikacijskih elementov vseh blagovnih znamk PRO PLUS-a

PRIČAKUJEMO:

- Vsaj 6. stopnjo izobrazbe grafične, medijske ali druge ustrezne smeri oziroma nižjo, v kolikor ima kandidat ustrezne delovne izkušnje

- Znanja s področja grafike, videa in ostalih vizualnih tehnologij

- Odlično poznavanje grafičnih programov iz Adobe paketa (Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate/Edge, After Effects)

- Komunikativnost in pripravljenost na timsko delo

PONUJAMO:

- Zaposlitev za nedoločen čas

- Možnost dela na področju televizijske in spletne produkcije

- Delo v profesionalnem in urejenem okolju

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Prijavnici priložite svoj življenjepis in reference.

ROK PRIJAVE : 20. 11. 2019