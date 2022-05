K sodelovanju vabimo: Lektor v informativnem programu (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO in KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Iščemo zunanjega sodelavca / sodelavko za LEKTORIRANJE BESEDIL

ODGOVORNOSTI

• Lektoriranje novinarskih besedil v redakciji informativnega programa (za televizijo in splet)

• Podajanje predlogov za vsebinsko oziroma stilsko izboljšavo besedil

• Sodelovanje z novinarji in uredniki v redakciji

PRIČAKUJEMO

• Vsaj 6/2 stopnjo izobrazbo ustrezne usmeritve (slovenistika, jezikosovje)

• Vsaj dve leti predhodnih delovnih izkušenj z lektoriranjem

• Splošna razgledanost in zanimanje za dnevno informativne vsebine

PONUJAMO

• Sodelovanje preko pogodbe o poslovnem sodelovanju (recimo samostojni podjetnik, ki ponuja storitve lektoriranja)

• Možnost dolgoročnega sodelovanja

• Pričetek izvajanja storitev takoj

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico in priložite svojo predstavitev (CV).

ROK PRIJAVE : 31. 5. 2022