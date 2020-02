K sodelovanju vabimo: Novinar reporter v redakciji POP IN (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: NOVINAR REPORTER V REDAKCIJI POP IN (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Priprava televizijskih prispevkov za rubriko Pop In, v sklopu vodilne informativne oddaje 24UR

- Spremljanje, raziskovanje ter pokrivanje dnevnih in aktualnih dogodkov in tem s področja popularne kulture doma in po svetu

- Spremljanje ter pokrivanje zabavnih tv oddaj lastne produkcije

- Opravljanje intervjujev, javljanje s terena, poročanje v živo

PRIČAKUJEMO:

- Vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe smeri novinarstva, multimedijev ali druge ustrezne smeri oz. nižjo, v kolikor ima kandidat ustrezne delovne izkušnje

- Interes za delo oz. ustvarjanje na področju televizijskega novinarstva in televizijske produkcije

- Poznavanje in zanimanje za popularno kulturo doma in po svetu

- Aktivno znanje angleškega jezika, dodatni jezik je prednost

- Pripravljenost na fleksibilen delovni čas (popoldanski oz. večerni urnik, delo med vikendi ali prazniki ne smejo biti ovira)

- Samoiniciativnost, samostojnost, radovednost in razgledanost



PONUJAMO:

- Delo v redakciji vodilnega informativnega medija 24UR

- Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja

- Možnost pridobivanja dragocenih izkušenj na področju televizijskega novinarstva in televizijske produkcije

- Delo v profesionalnem in urejenem delovnem okolju, pod mentorstvom izkušenih in znanih imen s področja televizijskega novinarstva

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Prijavnici priložite:

- Življenjepis z motivacijskim pismom

- Kratek videoposnetek z vašo predstavitvijo(Videoposnetek naložite v zavihku Video. Dolg naj bo največ 1 minuto, lahko je narejen s telefonom, kamero itd. Zajema naj predvsem nekaj ključnih stavkov o vas, zakaj menite, da ste primerni za to delovno mesto in zakaj si želite sodelovanja z nami. Če ste že imeli priložnost narediti kakšen televizijski prispevek, je le-ta zelo dobrodošel in ga v zavihku Video prav tako lahko priložite k prijavnici v obliki video posnetka ali povezave do prispevka.)



ROK PRIJAVE: 1. 3. 2020