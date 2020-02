K sodelovanju vabimo: Organizator rekvizitov (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: ORGANIZATOR REKVIZITOV (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- Koordinacija procesov nabave materialov za izdelavo scenskih rekvizitov za potrebe oddaj TV produkcije (Zvezde plešejo 2020)

- Raziskovanje in predlaganje kreativnih rešitev (iskanje virov, iskanje materialov, iskanje možnosti najema ali nakupa rekvizitov)

- Stik z dobavitelji, povpraševanje in naročanje materialov ter rekvizitov (nakup, najem)

- Skrb za pravočasno dostavo materialov in rekvizitov

- Udeležba na izvedbenih sestankih, komunikacija s sodelavci v teamu

- Vodenje budgeta (stroškovnika) in priprava poročil

PRIČAKUJEMO

- Zaključena vsaj V. stopnja izobrazbe

- Dobro poznavanje računalniških programov za izdelavo poročil (MS Excel, Google Drive tabele)

- Smisel za estetiko in kreativnost

- Natančnost in zanesljivost

- Samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti

- Vozniški izpit B kategorije

PONUJAMO

- Zaposlitev za določen čas ali druga oblika sodelovanja za čas trajanja projekta (do 31. 5. 2020), z možnostjo nadaljnega sodelovanja na novih projektih TV produkcije

- Delo poteka predvidoma od ponedeljka do petka, po potrebi tudi ob nedeljah (na oddaji)

- Možnost pridobivanja izkušenj in novih znanj s področja televizijske produkcije

ROK PRIJAVE: 6. 3. 2020