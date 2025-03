K sodelovanju vabimo: ORGANIZATOR V PRODUKCIJI ZABAVNIH TV ODDAJ (M/Ž)

Imaš izkušnje z organizacijo (produkcijskih) projektov in rad/-a skrbiš, da vse poteka gladko? Uživaš v dinamičnem delu, reševanju izzivov in usklajevanju ekipe? Če te navdušuje ustvarjanje televizijskih oddaj in si organiziran/-a, natančen/-na, prilagodljiv/-a ter iznajdljiv/-a, se nam pridruži!

Razpisujemo možnost projektnega sodelovanja: ORGANIZATOR V PRODUKCIJI ZABAVNIH TV ODDAJ (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Koordinacija produkcije televizijske oddaje Kmetija.

- Načrtovanje in organizacija snemalnih urnikov.

- Komunikacija in usklajevanje z uredniki, producenti in drugimi člani ekipe.

- Reševanje logističnih in tehničnih izzivov na terenu.

- Načrtovanje logistike prevozov in nočitev ekipe na terenu.

- Priprava poročil in analiz po zaključku projekta.

PRIČAKUJEMO:

- Zaključena vsaj V. stopnja izobrazbe.

- Izkušnje na področju televizijske produkcije, drugih produkcijah ali organizaciji dogodkov.

- Odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

- Sposobnost dela pod pritiskom in hitrega reševanja problemov.

- Dobro poznavanje računalniških programov (MS Excel, MS Word, OneDrive).

- Vozniški izpit B kategorije.

- Prilagodljivost na delo v tedenskih izmenah ter na terenu, kjer bodo potekala snemanja oddaje, z organizirano prenočitvijo v času izmene.

PONUJAMO:

- Projektno sodelovanje pri produkciji priljubljene TV oddaje Kmetija, in sicer od sredine aprila do konca julija 2025, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja na novih projektih.

- Kreativno, profesionalno in sproščeno delovno okolje

- Priložnost za učenje in sodelovanje z vrhunskimi televizijskimi ustvarjalci

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite CV in motivacijsko pismo.

ROK PRIJAVE: 23. 3. 2025