K sodelovanju vabimo: Pomoč pri produkciji kuharske oddaje (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: POMOČ PRI PRODUKCIJI KUHARSKE ODDAJE (M/Ž)

PONUJAMO

- projektno sodelovanje pri oddaji Masterchef Slovenija od sredine decembra 2021 do konca marca 2022,

- sodelovanje s priznanimi imeni s področja slovenske kulinarike.

ODGOVORNOSTI

- priprava studia na snemanje (priprava kuharskih postaj in studia na snemanje, priprava kuharskih pripomočkov, čiščenje kuharskih postaj, čiščenje posode in pripomočkov po končanem izzivu),

- skrb za red in čistočo v prostoru.

PRIČAKUJEMO

- pripravljenost na delo v kuhinji in snemalnem studiu,

- samoiniciativnost, odgovornost, učinkovitost, zanesljivost in urejenost pri delu,

- pripravljenost na delo na dolgih snemalnih dnevih (tudi popoldanske/večerne ure; občasno bo delo potekalo tudi ob vikendih/praznikih),

- pripravljenost na delo v skupini, sodelovanje.

Gre za delo v zakulisju snemanja oddaje (in NE pred kamero).

ROK PRIJAVE : 22. 10. 2021