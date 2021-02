K sodelovanju vabimo: Poslovni asistent (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: POSLOVNI ASISTENT (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- urejanje dokumentacije in vsa administrativna dela v oddelku marketinga (priprava dokumentacije in poročil za HR, obračun plač, finance in računovodstvo), vodenje obdobnih poročil za oddelek;

- oskrba oddelka s pisarniškimi in drugimi materiali;

- izbor in naročanje marketinških materialov (tiskovine, promocijska gradiva, poslovna darila ipd.) in skrb za skladiščenje ter distribucijo teh materialov;

- skrb za urejenost delovnega okolja (pisarne) in sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov za zaposlene v oddelku marketinga (teambuildingi, druženja, izobraževanja);

- komunikacija s poslovnimi partnerji;

- samostojno vodenje projekta POP KLUB, spletna prodaja promocijskega materiala;

- bookiranje bannerjev in drugih promocijskih elementov na spletu;

- druge, raznolike zadolžitve glede na potrebe delovnih procesov in projektov.

PRIČAKUJEMO

- primerljive predhodne delovne izkušnje (administrativna dela, vodenje pisarne);

- dobro računalniško pismenost, obvladovanje MS Office orodij (Word, Excel Power Point, Outlook) in poznavanje digitalnih medijev (splet, družbena omrežja);

- afiniteto do uporabe specifičnih programskih orodij za bookiranje, e-finance ipd.;

- natančnost, vestnost in večopravilnost (zmožnost obvladovanja širokega področja dela v oddelku oziroma pisarni in pripravljenost na prevzemanje raznolikih delovnih zadolžitev);

- dobre komunikacijske sposobnosti (pisne in govorne), pozitivno naravnanost in samoiniciativnost.

PONUJAMO

- dinamično in spodbudno delovno okolje;

- redno zaposlitev.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 24. 2. 2021