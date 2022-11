K sodelovanju vabimo: Producent digitalnih medijev (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: PRODUCENT DIGITALNIH MEDIJEV (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- Priprava video in grafičnih materialov za družbena omrežja in splet

- Obvladanje celotnega procesa video ustvarjanja: predprodukcija, snemanje, montaža, animacije, fotografija, oblikovanje in organizacija

- Razvoj novih vsebinskih idej, proaktivnost pri ustvarjanju vsebin

- Priprava video in grafične vsebine za družbena omrežja

- Fotografiranje in snemanje zakulisja za potrebe družbenih medijev

PONUJAMO

- Redno zaposlitev

- Delo v prijetnem in kreativnem timu

- Spodbudno, urejeno in dinamično delovno okolje, nova znanja in izzive

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja

- Delo za najuspešnejše in najprepoznavnejše zabavne in informativne oddaje v Sloveniji

- Pridobivanje izkušenj z ljudmi in od ljudi, ki so že vrsto let del vodilne medijske hiše v Sloveniji

PRIČAKUJEMO

- Sposobnost produkcije video vsebin od začetka do konca, tudi v kratkem roku

- Kreativnost pri produkciji vsebin in tekstopisju, strasten pripovedovalec

- Izkušnje z ustvarjanjem za digitalne medije in družbena omrežja

- Poznavanje aplikacij (iMovie, Canva ...) in drugih orodij za ustvarjanje vsebin (Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, Avid ...)

- Poznavanje Adobe Photoshop ali drugih programov za obdelavo fotografij

- Razumevanje družbenih medijev, še posebej: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok...

- Spremljanje trendov na področju družbenih medijev in sodobnih marketinških pristopov

- Iznajdljivost v različnih računalniških okoljih

- Odprtost, komunikativnost, iznajdljivost, samostojnost

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 20. 11. 2022