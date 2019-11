K sodelovanju vabimo: Referent v računovodstvu (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto:REFERENT V RAČUNOVODSTVU M/Ž

ODGOVORNOSTI:

• Knjiženje vhodnih računov v finančni informacijski sistem

• Knjiženje ostalih finančnih dogodkov na področju dobaviteljev

• Priprava finančnih podatkov zaradi priprave računovodskih izkazov in poročil

• Priprava podpornih računovodskih poročil za notranje in zunanje uporabnike

PRIČAKUJEMO:

• 6. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri ali nižjo, v kolikor ima kandidat/ka ustrezne delovne izkušnje

• Poznavanje predpisov s področja računovodstva in davčne zakonodaje

• Zaželeno poznavanje katerega izmed ERP programov (Navision, SAP, Axapta)

• Visoko stopnjo natančnosti in odgovornosti do dela

PONUJAMO:

• Zaposlitev za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas

• Delo v urejenem in prijetnem kolektivu

• Možnost strokovnega razvoja in rasti

• Začetek dela v januarju 2020

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE : 8. 12. 2019