K sodelovanju vabimo: Sodelavec za IT podporo uporabnikom (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: SODELAVEC ZA IT PODPORO UPORABNIKOM (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Odzivanje na prošnje zaposlenih za IT pomoč, bodisi osebno, po telefonu ali elektronski pošti

- Sprejemanje klicev zunanjih uporabnikov/naročnikov VOYO in nudenje podpore uporabnikom

- Diagnosticiranje in reševanje tehničnih vprašanj s področja IT, povezanih s strojno in programsko opremo

PRIČAKUJEMO:

- Vsaj 6. stopnjo izobrazbe informatike, računalništva ali druge ustrezne smeri oziroma nižjo, v kolikor ima kandidat primerljive delovne izkušnje

- Dobro poznavanje spletnih brskalnikov

- Pripravljenost za izobraževanje na področju novih IT tehnologij ter sledenje napredku na področju IT

- Obvladovanje orodij MS Office

- Aktivno znanje angleškega jezika

- Pripravljenost na dvoizmenski (dopoldan/popoldan) delovni čas in občasno delo med vikendom

PONUJAMO:

- Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja

- Možnost pridobivanja znanja in dragocenih izkušenj na področju televizijske tehnologije

- Možnost strokovnega razvoja in kariernega napredovanja

- Delo v profesionalnem in urejenem delovnem okolju

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 22. 9. 2019