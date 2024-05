K sodelovanju vabimo: Specialist za HR administracijo in poročanje (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO, ASTRA) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: SPECIALIST ZA HR ADMINISTRACIJO IN POROČANJE (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Skrb za pravilno in dobro organizacijo kadrovskih evidenc podjetja, v skladu z zahtevami delovnopravne zakonodaje, internih pravilnikov ter dogovorjenih kadrovskih procesov v podjetju.

- Priprava standardiziranih pogodb in drugih dokumentov za delavce ter upravljanje kadrovskega informacijskega sistema (HRIS), skrb za vsakodnevne poslovne administrativne naloge v HR oddelku.

- Nudenje podpore zaposlenim v primerih vprašanj, povezanih z delovnim razmerjem ali delom.

- Izvajanje administrativnih nalog s področja varstva pri delu in varstva pred požarom (napotitev delavcev na zdravniške preglede, napotitev delavcev na obvezna ali dodatna usposabljanja, vodenje evidenc, priprava poročil in zapisnikov itd.).

- Priprava obdobnih ali ad-hoc poročil za HR reporting in analiziranje kadrovskih podatkov.

- Proaktivno sodelovanje pri procesih digitalizacije HR procesov in avtomatizacije HR poročanja.

- Sodelovanje pri procesih rekrutacij in zaposlovanja (organizacija razgovorov, testiranj, pošiljanje vabil in zavrnitev, priprava analiz in poročil glede rekrutacij itd.).

- Skrb za onboarding za novo zaposlene ter upravljanje postopka offboardinga za odhajajoče zaposlene, vključno s povezanimi administrativnimi nalogami.

- Sodelovanje in podpora pri drugih HR projektih ali procesih v HR oddelku (pomoč pri usklajevanju notranjega in zunanjega izobraževanja, pomoč pri administraciji programov ugodnosti za zaposlene, programih raznolikosti in vključevanja ipd.).

PRIČAKUJEMO:

- Zaključena izobrazba 6. stopnje oziroma nižja, v kolikor ima kandidat/-ka ustrezne delovne izkušnje.

- Zaželene izkušnje s področja dela v HR/kadrovski administraciji (min. 1–3 leta) ter poznavanje HR procesov in postopkov ter vloge kadrovske administracije in poročanja za HR funkcijo.

- Poznavanje predpisov delovno-pravne zakonodaje v obsegu, potrebnem za učinkovito in pravilno upravljanje kadrovskih procesov in administracije.

- Poznavanje enega od HR informacijskih sistemov (HRIS).

- Izražena digitalna pismenost in proaktivnost pri iskanju izboljšav v procesih HR administracije.

- Natančnost, zanesljivost.

- Izražene analitične sposobnosti.

- Odlične komunikacijske spretnosti in sodelovalnost.

- Zmožnost dela v dinamičnem okolju in sposobnost obvladovanja več nalog hkrati.

PONUJAMO:

- Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

- Delo v urejenem, dinamičnem in stimulativnem delovnem okolju.

- Možnost hibridnega dela.

- Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 12. 5. 2024