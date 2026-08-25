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PRO PLUS KARIERA

K sodelovanju vabimo: Specialist za nabavo (M/Ž)

Ljubljana, 25. 08. 2026 11.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
PRO PLUS
Iščemo specialista za nabavo

Pridruži se PRO PLUS kot specialist za nabavo in soustvarjaj učinkovite ter sodobne nabavne procese v vodilni medijski hiši.

V našem dinamičnem okolju boš sodeloval/a pri uvajanju nabavnih politik, spremljal/a trende, pripravljal/a analize in skrbel/a za razvoj dobaviteljske mreže. Tvoje delo bo ključno za zagotavljanje skladnosti, preglednosti in učinkovitosti nabavnih procesov ter podporo trajnostnim in ESG usmeritvam podjetja.

Razpisujemo delovno mesto: SPECIALIST ZA NABAVO (M/Ž)

Če iščeš vlogo, kjer se analitika, natančnost in sodelovanje z različnimi oddelki združijo v strateško pomembno funkcijo, se prijavi in postani del ekipe, ki skrbi za kakovostno in odgovorno nabavo v podjetju PRO PLUS.

ODGOVORNOSTI:

- Podpora vodji nabave pri uvajanju, razvoju in implementaciji nabavnih politik, smernic in strategij,

- analiza nabavnih procesov ter predlaganje izboljšav za večjo učinkovitost in skladnost z ESG ter internimi standardi,

- priprava dokumentacije, evidenc in rednih poročil, povezanih z nabavnimi postopki,

- sodelovanje z notranjimi oddelki za nemoteno izvajanje nabavnih aktivnosti,

- podpora pri razvoju in upravljanju dobaviteljske baze,

- izobraževanje in komunikacija z oddelki glede nabavnih pravil in procesov,

- spremljanje tržnih trendov, priprava analiz ter predlogov za strateške odločitve vodje nabave.

PRIČAKUJEMO:

- Pripravljenost za učenje in strokovni razvoj na področju nabave,

- višja ali visoka izobrazba ekonomske, poslovne, tehnične ali sorodne smeri, z možnostjo zaposlitve tudi kandidatov z nižjo stopnjo izobrazbe ob ustreznih izkušnjah,

- komunikativnost, natančnost, zanesljivost in vztrajnost,

- sposobnost sodelovanja z različnimi oddelki v podjetju,

- proaktivnost in želja po izboljševanju procesov,

- računalniška pismenost (MS Office), prednost je poznavanje sodobnih digitalnih in AI orodij,

- zaželene izkušnje na področju nabave ali sorodnih administrativnih nalog.

Iščemo specialista za nabavo
Iščemo specialista za nabavo
FOTO: 24ur.com

PONUJAMO:

- Redno zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,

- delo v strokovnem okolju, kjer ima nabava pomembno vlogo pri podpori poslovnim procesom in strateškim odločitvam podjetja,

- priložnost za strokovni razvoj na področju nabave, ESG in organizacijskih procesov,

- možnost osebnega in strokovnega razvoja skozi sodelovanje pri strateških nabavnih projektih, analizah in izboljšavah procesov,

- uporabo sodobnih orodij, tudi AI-tehnologij, za optimizacijo dela,

- dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za zdravje zaposlenih, 

- dodatna izobraževanja in usposabljanja,

- mentorstvo ob zaposlitvi,

- recharge by PPF – mesec dodatnega plačanega dopusta po 5 letih zaposlitve,

- celovit program ugodnosti in dobrega počutja za zaposlene PRO PLUS (VOYO naročnina, športne aktivnosti, dogodki za zaposlene, sadje v pisarni ...).

Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 13.09.2026

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

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