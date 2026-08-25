K sodelovanju vabimo: Specialist za nabavo (M/Ž)

V našem dinamičnem okolju boš sodeloval/a pri uvajanju nabavnih politik, spremljal/a trende, pripravljal/a analize in skrbel/a za razvoj dobaviteljske mreže. Tvoje delo bo ključno za zagotavljanje skladnosti, preglednosti in učinkovitosti nabavnih procesov ter podporo trajnostnim in ESG usmeritvam podjetja.

Razpisujemo delovno mesto: SPECIALIST ZA NABAVO (M/Ž)

Če iščeš vlogo, kjer se analitika, natančnost in sodelovanje z različnimi oddelki združijo v strateško pomembno funkcijo, se prijavi in postani del ekipe, ki skrbi za kakovostno in odgovorno nabavo v podjetju PRO PLUS.