K sodelovanju vabimo: Specialist za nabavo (M/Ž)

V našem dinamičnem okolju boš sodeloval/a pri uvajanju nabavnih politik, spremljal/a trende, pripravljal/a analize in skrbel/a za razvoj dobaviteljske mreže. Tvoje delo bo ključno za zagotavljanje skladnosti, preglednosti in učinkovitosti nabavnih procesov ter podporo trajnostnim in ESG usmeritvam podjetja.
Razpisujemo delovno mesto: SPECIALIST ZA NABAVO (M/Ž)
Če iščeš vlogo, kjer se analitika, natančnost in sodelovanje z različnimi oddelki združijo v strateško pomembno funkcijo, se prijavi in postani del ekipe, ki skrbi za kakovostno in odgovorno nabavo v podjetju PRO PLUS.
ODGOVORNOSTI:
- Podpora vodji nabave pri uvajanju, razvoju in implementaciji nabavnih politik, smernic in strategij,
- analiza nabavnih procesov ter predlaganje izboljšav za večjo učinkovitost in skladnost z ESG ter internimi standardi,
- priprava dokumentacije, evidenc in rednih poročil, povezanih z nabavnimi postopki,
- sodelovanje z notranjimi oddelki za nemoteno izvajanje nabavnih aktivnosti,
- podpora pri razvoju in upravljanju dobaviteljske baze,
- izobraževanje in komunikacija z oddelki glede nabavnih pravil in procesov,
- spremljanje tržnih trendov, priprava analiz ter predlogov za strateške odločitve vodje nabave.
PRIČAKUJEMO:
- Pripravljenost za učenje in strokovni razvoj na področju nabave,
- višja ali visoka izobrazba ekonomske, poslovne, tehnične ali sorodne smeri, z možnostjo zaposlitve tudi kandidatov z nižjo stopnjo izobrazbe ob ustreznih izkušnjah,
- komunikativnost, natančnost, zanesljivost in vztrajnost,
- sposobnost sodelovanja z različnimi oddelki v podjetju,
- proaktivnost in želja po izboljševanju procesov,
- računalniška pismenost (MS Office), prednost je poznavanje sodobnih digitalnih in AI orodij,
- zaželene izkušnje na področju nabave ali sorodnih administrativnih nalog.
PONUJAMO:
- Redno zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
- delo v strokovnem okolju, kjer ima nabava pomembno vlogo pri podpori poslovnim procesom in strateškim odločitvam podjetja,
- priložnost za strokovni razvoj na področju nabave, ESG in organizacijskih procesov,
- možnost osebnega in strokovnega razvoja skozi sodelovanje pri strateških nabavnih projektih, analizah in izboljšavah procesov,
- uporabo sodobnih orodij, tudi AI-tehnologij, za optimizacijo dela,
- dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za zdravje zaposlenih,
- dodatna izobraževanja in usposabljanja,
- mentorstvo ob zaposlitvi,
- recharge by PPF – mesec dodatnega plačanega dopusta po 5 letih zaposlitve,
- celovit program ugodnosti in dobrega počutja za zaposlene PRO PLUS (VOYO naročnina, športne aktivnosti, dogodki za zaposlene, sadje v pisarni ...).