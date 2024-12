K sodelovanju vabimo: Specialist za poslovni razvoj (M/Ž)

Si analitičen/-a, natančen/-a in odličen/-a v komunikaciji s partnerji? Če želiš igrati ključno vlogo pri razvoju programskih strategij in sodelovati z vodilnimi telekomunikacijskimi partnerji, te vabimo, da se pridružiš našemu programskemu oddelku in ekipi VoD storitev.

Razpisujemo delovno mesto: SPECIALIST ZA POSLOVNI RAZVOJ (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

– Razvoj poslovnih strategij: priprava tržnih analiz in raziskav za oblikovanje vsebinskih in cenovnih modelov.

– Sodelovanje s telekomunikacijskimi partnerji: pomoč pri pripravi pogajanj, spremljanje pogodbenih dogovorov (Pro Plus kanalov in Voyo) in usklajevanje sodelovanj.

– Podpora VoD storitvam (Voyo): nadzor skladnosti projektov in koordinacija proračunov v povezavi z VoD vsebinami.

– Priprava strateških materialov: ustvarjanje vizualno privlačnih predstavitev za interne in eksterne deležnike, vključno z matično organizacijo CME.

– Spremljanje uspešnosti: spremljanje KPI-jev, povezanih z razvojem programov in partnerstev.

PRIČAKOVANJA:

– Izkušnje z analitiko in upravljanjem projektov, s poudarkom na pozornosti do podrobnosti.

– Napredno znanje MS Office, predvsem orodij PowerPoint in Excel, ter občutek za vizualno pripovedovanje zgodb za potrebe priprav strategij in predstavitev za partnerje in lastnike.

– Izvrstne komunikacijske veščine za sodelovanje z mednarodnimi in lokalnimi partnerji.

– Zaključena vsaj VI. stopnja izobrazbe (prednost imajo smeri ekonomija, poslovanje ali mediji).

– Prednost imajo kandidati z izkušnjami v VoD storitvah, medijih ali telekomunikacijski industriji.

PONUJAMO:

– Redno zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

– Aktivno vlogo pri razvoju VoD storitve Voyo, ki postavlja standarde na trgu.

– Delo v priznani in vodilni medijski hiši v Sloveniji ter priložnost za mednarodno sodelovanje pri projektih Skupine CME.

– Delo v profesionalnem, dinamičnem in podpornem delovnem okolju.

– Sodelovanje s ključnimi partnerji na področju telekomunikacij in medijskih vsebin.

– Možnost dela od doma.

– Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

Če ste pripravljeni sodelovati pri gradnji strateških projektov in prispevati k naši skupni rasti, hkrati pa so vam v življenju pomembne naše ekipne vrednote – ustvarjalnost, pogum, spoštovanje in strast – vas vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Vse prejete prijave bomo obravnavali zaupno.

ROK PRIJAVE: 15. 12. 2024