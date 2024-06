K sodelovanju vabimo: Spletni novinar v športni redakciji (M/Ž)

Ali navdušeno spremljaš športne dogodke iz vsega sveta? Si želiš spoznati številne znane obraze? Potem si morda oseba, ki jo iščemo. K sodelovanju vabimo spletnega novinarja v športni redakciji informativnega programa.

ODGOVORNOSTI

- Priprava in objava spletnih člankov o športnih vsebinah na spletni strani 24ur.com

- Sledenje aktualnim športnim dogodkom in poročanje o njih

- Izvedba intervjujev s športniki in drugimi športnimi osebnostmi

- Sodelovanje pri ustvarjanju multimedijskih vsebin (video, podcasti, fotogalerije)

- Sodelovanje z uredniško ekipo pri načrtovanju in izvajanju uredniške politike

PRIČAKUJEMO

- Status študenta: študentje višjih letnikov ali absolventi bodo imeli prednost

- Strast do športa in poznavanje ter zanimanje za športne vsebine in poznavanje različnih športnih disciplin

- Poznavanje družbenih omrežij

- Dobro poznavanje programov MS Office (Excel, Word)

- Dobre pisne spretnosti, poznavanje slovnice in pravopisa

- Zaželene izkušnje z delom v novinarstvu ali pisanjem za spletne medije

- Prednost imajo kandidati z izkušnjami z videomontažo

- Samoiniciativnost in zanesljivost

PONUJAMO

- Študentsko delo za daljše obdobje, možnost dolgoročnega sodelovanja

- Delo in pridobivanje dragocenih izkušenj v največji slovenski medijskih hiši in z največjimi spletnimi mediji

- Priložnost za delo z izkušenimi profesionalci na področju športnega novinarstva

- Uporabo najnovejših tehnologij

- Dinamično delovno okolje

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 30. 5. 2024