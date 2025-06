K sodelovanju vabimo: Stratega za družbena omrežja in digitalno oglaševanje v informativnem programu (M/Ž)

OGLAS

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO in KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO. Razpisujemo delovno mesto: STRATEG ZA DRUŽBENA OMREŽJA IN DIGITALNO OGLAŠEVANJE V INFORMATIVNEM PROGRAMU. Gre za strokovno delovno mesto, ki ima ključen strateški vpliv na digitalni nastop naših informativnih vsebin.

Če razumeš publiko, obvladaš orodja, kot so Meta Business Suite, TikTok for Business in Google Analytics, ter znaš strateško in operativno izpeljati ideje, obenem pa te zanima še medijski svet, te vabimo k prijavi. Sooblikuj digitalno prisotnost najmočnejših slovenskih informativnih blagovnih znamk. Smo POP TV – zgodbe, ki jih gledajo vsi. In vse bolj tudi na telefonu. Na naših družbenih omrežjih dnevno informiramo in povezujemo na tisoče sledilcev. Verjamemo v moč dobrega formata, pravega časa objave in vsebine, ki pušča vtis.

TVOJE ODGOVORNOSTI:

- Razvijanje in izvajanje strategij digitalnega komuniciranja in oglaševanja na družbenih omrežjih za informativni program (24UR, Svet, 24ur.com, Šport, Pop IN).

- Tesno sodelovanje z uredništvom in vsebinskimi ekipami z namenom večje učinkovitosti in vsebinske usklajenosti kampanj.

- Prenašanje ključnih informacij, BTS trenutkov in aktualnih vsebin na družbene kanale z občutkom za format in publiko.

- Načrtovanje, lansiranje in optimizacija kampanj na družbenih omrežjih - Facebooku, Instagramu, YouTubu in TikToku.

- Spremljanje trendov in predlaganje digitalnih inovacij.

- Priprava analiz, poročil in predlogov za nadgradnjo strategij.

NAŠA PRIČAKOVANJA

- Izkušnje s postavljanjem strategij ter vodenjem družbenih omrežij in digitalnih kampanj - idealno v medijskem okolju.

- Sposobnost ustvarjanja kratkih video formatov v skladu z identiteto in slogom informativnega programa.

- Zmožnost strateškega razmišljanja in samostojnega vodenja procesa - od kreativne ideje do končne objave.

- Zanimanje za medijsko okolje ter hitro odzivanje v dinamičnem tempu.

- Odlično poznavanje orodij, kot so Meta Business Suite, Google Analytics, Emplifi ipd.

KAJ TI PONUJAMO:

- Možnost redne zaposlitve za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

- Delo v vodilni medijski hiši z najbolj gledanimi in branimi informativnimi vsebinami v Sloveniji – na televiziji in spletu.

- Priložnost, da sooblikuješ digitalno prisotnost najbolj gledanega informativnega programa v Sloveniji.

- Odprto, profesionalno in dinamično delovno okolje, ki temelji na naših vrednotah: ustvarjalnost, strategija, pogum in spoštovanje.

- Sodelovanje z izkušenimi uredniki in ustvarjalci vsebin.

- Veliko ustvarjalne svobode.

- Možnost osebnega in kariernega razvoja.

- Celovit program ugodnosti in dobrega počutja za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o.



Če si prepoznal/-a sebe v opisu – ne odlašaj! Izpolni prijavnico, priloži življenjepis in motivacijsko pismo.

Bonus (neobvezno):

Dodaj še 1-minutni video, kjer poveš, kdo si, zakaj te zanima delo pri nas in kaj bi bil tvoj prvi video/objava, če bi bil danes tvoj prvi delovni dan. ROK PRIJAVE: 29. 06. 2025