K sodelovanju vabimo: Strokovnjak za interno komuniciranje (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO, ASTRA) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: STROKOVNJAK ZA INTERNO KOMUNICIRANJE (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- Načrtovanje, razvoj in izvedba učinkovitih internih komunikacijskih strategij in planov, ki so usklajeni s cilji podjetja.

- Ustvarjanje privlačnih vsebin za zaposlene in zagotavljanje, da so vsebine usklajene s smernicami blagovnih znamk in komunikacijskimi strategijami podjetja.

- Upravljanje in optimizacija notranjih komunikacijskih kanalov (intranet, interna obvestila, e-mailing, drugo) ter razvoj strategij za učinkovito doseganje zaposlenih.

- Upravljanje komunikacijskih strategij in pobud za povečanje zavzetosti zaposlenih in spodbujanje pozitivne organizacijske klime.

- Podpora vodstvu in vodjem pri izvajanju učinkovitih komunikacijskih praks.

- Sodelovanje z različnimi oddelki in deležniki znotraj podjetja ter stalno seznanjanje z aktualnim dogajanjem v podjetju in prilagajanje komunikacijskih načrtov.

- Posredovanje informacij zaposlenim v zvezi s pobudami za dobro počutje zaposlenih, možnostmi izobraževanja in razvoja ter drugimi ugodnostmi za zaposlene.

- Pomoč pri organizaciji in usklajevanju notranjih dogodkov in pobud.

- Spremljanje učinkovitosti notranjih komunikacijskih strategij in aktivnosti preko pridobivanja povratnih informacij, meritev in drugih ustreznih kazalnikov, priprava rednih poročil in predlogov za izboljšanje internih komunikacijskih strategij.

PRIČAKUJEMO

- 6/2. stopnjo izobrazbe smeri komunikologije, kadrovskega menedžmenta, novinarstva ali druge ustrezne smeri.

- Vsaj 3–5 let primerljivih delovnih izkušenj, idealno na področju interne komunikacije.

- Zaželeno poznavanje koncepta upravljanja zavzetosti zaposlenih.

- Kreativnost, izražena spretnost pisnega izražanja in ustvarjanja zanimivih komunikacijskih vsebin.

- Usposobljenost za upravljanje različnih komunikacijskih kanalov (internih/eksternih), platform in orodij.

- Odlične medosebnostne veščine, sposobnost facilitiranja procesov, pozitivna naravnanost.

- Močno izražena sposobnosti sodelovanja in komuniciranja z vodstvom podjetja, zaželene so izkušnje kot trener/coach (niso pa pogoj).

- Sposobnost strateškega razmišljanja in načrtovanja. Zaželene izkušnje s postavljanjem komunikacijskih strategij.

- Aktivno znanje angleškega jezika.

PONUJAMO

- Delo v vodilni medijski hiši v Sloveniji.

- Delo v prijetnem, kreativnem in povezanem timu, kjer se znanje deli.

- Kreativno, dinamično in odgovorno delo v urejenem in stimulativnem delovnem okolju.

- Možnost hibridnega dela.

- Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

- Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Delovno mesto je v Ljubljani, delo je mogoče pričeti po dogovoru.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom. Vse prijave bomo obravnavali zaupno

ROK PRIJAVE: 30. 4. 2024