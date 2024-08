K sodelovanju vabimo: Strokovnjak za razvoj in izobraževanje kadrov

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO, ASTRA) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: STROKOVNJAK ZA RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE KADROV (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Razvoj in izvajanje programov za usposabljanje in razvoj zaposlenih.

- Identifikacijo potreb po usposabljanju in pripravo prilagojenih učnih načrtov.

- Sodelovanje z vodji oddelkov pri določanju potreb po razvoju veščin.

- Spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti usposabljanj.

- Pomoč pri HR nalogah, kot so rekrutacije, upravljanje podatkov o zaposlenih, in podpora pri izvajanju HR strategij.

PRIČAKUJEMO:

- Najmanj 2 leti izkušenj na področju HR, zlasti na področju razvoja talentov.

- Zaključena vsaj visokošolska izobrazba iz področja družboslovne smeri (kadrovski management, psihologija ali druga sorodna področja).

- Odlične komunikacijske in organizacijske spretnosti.

- Proaktivnost, samostojnost in zmožnost dela v timu.

- Znanje uporabe MS Office orodij.

- Digitalna pismenost in poznavanje sodobnih metod in orodij za usposabljanje.

- Tekoče znanje angleškega jezika.

PONUJAMO:

- Redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

- Delo v priznani in vodilni medijski hiši v Sloveniji ter priložnost za mednarodno sodelovanje pri projektih Skupine CME.

- Delo v profesionalnem, dinamičnem in podpornem delovnem okolju.

- Možnost dela od doma.

- Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

Če imaš izkušnje na področju HR, si predan razvoju talentov, hkrati pa so ti v življenju pomembne naše ekipne vrednote – ustvarjalnost, pogum, spoštovanje in strast – te vabimo, da izpolniš prijavnico, ki ji priložiš svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Vse prejete prijave bomo obravnavali zaupno.

ROK PRIJAVE: 25. 8. 2024