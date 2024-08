K sodelovanju vabimo: Strokovnjak za trajnostni razvoj

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO, ASTRA) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: STROKOVNJAK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

– Pregled, priprava, nadzor in koordinacija nefinančnih podatkov ESG, potrebnih za obvezno poročanje.

– Pomoč pri ocenjevanju in izvajanju dvojne materialnosti (kazalniki, ki vplivajo na finančno sliko podjetja in vpliv podjetja na ljudi in okolje).

– Koordinacija in izvajanje projektov matične družbe (CME).

– Svetovanje, koordinacija in nadzor na področju zelene produkcije (GPF).

– Pregled nad izvajanjem projektov v okviru ESG strategije.

– Povezovanje ESG dejavnosti ter koordinacija aktivnosti med oddelki.

– Pomoč pri komuniciranju dejavnosti, povezanih z ESG.

– Poročanje in spremljanje projektov, povezanih z ESG.

– Sodelovanje s partnerskimi organizacijami in koordinacija dejavnosti ter pobud, ki pozitivno vplivajo na okolje in lokalne skupnosti.

– Sodelovanje z deležniki znotraj in zunaj podjetja, vključno z upravljanjem politik in vprašanj, ki vplivajo na ESG strategijo in kazalnike.

– Pomoč pri oblikovanju smernic za ozaveščanje o ESG znotraj podjetja in izvajanju najboljših praks.

Delovne naloge se bo izvajalo na dveh lokacijah, v Ljubljani (Pro Plus) in v Zagrebu (RTL Hrvaška).

PRIČAKUJEMO:

– Izkušnje na področju ESG, trajnosti ali sorodnega področja.

– Dobro razumevanje nefinančnega poročanja in poznavanje trajnostnih certifikatov.

– Odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

– Sposobnost koordinacije in vodenja več projektov hkrati.

– Tekoče znanje angleškega jezika in hrvaškega jezika.

– Pripravljenost na redna potovanja med Ljubljano in Zagrebom, vozniški izpit B-kategorije.

PONUJAMO:

– Redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

– Delo v priznani in vodilni medijski hiši v Sloveniji ter priložnost za mednarodno sodelovanje pri projektih Skupine CME.

– Delo v profesionalnem, dinamičnem in podpornem delovnem okolju.

– Možnost občasnega dela od doma.

– Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d. o. o. (skrb za dobro počutje – športne dejavnosti, sadje v pisarni, masaža na delovnem mestu, interna druženja, Voyo dostop ...).

Če imate izkušnje na področju ESG in ste predani načelom trajnosti, hkrati pa so vam v življenju pomembne naše ekipne vrednote – ustvarjalnost, pogum, spoštovanje in strast – vas vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Vse prejete prijave bomo obravnavali zaupno.

ROK PRIJAVE: 28. 8. 2024