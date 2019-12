K sodelovanju vabimo: Svetovnega lektorja (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Iščemo SVETOVNEGA LEKTORJA

Za lektoriranje besedil dnevnoinformativne oddaje SVET iščemo lektorja - zunanjega sodelavca z odličnim znanjem slovnice in pravopisa, ki ima izkušnje z lektoriranjem v medijih in mu ni tuje pisanje za splet. Delo poteka na sedežu podjetja Pro Plus, predvidoma enkrat tedensko. Prijave sprejemamo do 24. 12. 2019 preko spletne prijavnice.