K sodelovanju vabimo: Talent manager (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: TALENT MANAGER (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

– Nabor, pomoč pri izboru in koordinacija svežih televizijskih obrazov (igralcev, nastopajočih, žirantov, voditeljev), strokovnih sodelavcev (režiserji, DOP-ji) in podobnih profilov ljudi za potrebe lokalne televizijske in VOD-produkcije (serije za TV, serije Voyo, zabavne TV-oddaje).

– Komunikacija z vsemi zgoraj omenjenimi potencialnimi sodelujočimi.

– Sodelovanje s producentsko ekipo ustvarjalcev zgoraj omenjenih oddaj/serij, usklajevanje v fazah predprodukcije in produkcije.

PRIČAKUJEMO

– interes za delo v svetu televizijskih serij in filmov;

– zanimanje in poznavanje znanih in manj znanih imen iz slovenske filmske, televizijske, gledališke in glasbene industrije;

– ideje za nove načine pridobivanja sodelujočih oz. nabor svežih imen za potrebe ustvarjanja TV-vsebin;

– zelo dobro razvite komunikacijske veščine, dobro razvito čustveno inteligenco in veselje do dela z ljudmi;

– razpoložljivost oz. časovno prilagodljivost;

– samoiniciativnost, odgovornost do dela, kreativno razmišljanje in prilagodljivost;

– prednost imajo kandidati s primerljivimi izkušnjami (kasting agencije, produkcijske hiše ipd.).

PONUJAMO

– Redno zaposlitev v vodilni medijski hiši v Sloveniji;

– delo v kreativnem, profesionalnem in sproščenem delovnem okolju z urejenimi delovnimi razmerami;

– možnost pridobivanja dragocenih znanj in izkušenj na področju televizijske produkcije z zelo izkušenimi ustvarjalci televizijskih vsebin;

– možnost osebnega in strokovnega razvoja;

– ugodnosti za sodelavce (brezplačen tečaj učenja tujih jezikov, brezplačne športne aktivnosti, dostop do Voyo);

– fleksibilen delovni čas in možnost kombiniranja dela od doma in dela v podjetju.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite CV in motivacijsko pismo.

Zaželeno (ni pogoj), da prijavnici priložite še:

– Kratek videoposnetek s svojo predstavitvijo. (Videoposnetek naložite v zavihku Video. Dolg naj bo največ minuto, lahko je posnet s telefonom ali kamero. Zajema naj predvsem nekaj ključnih stavkov o vas, zakaj se prijavljate na razpisano delovno mesto, zakaj menite, da ste primeren kandidat, itd.)

ROK PRIJAVE: 31. 10. 2021