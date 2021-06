K sodelovanju vabimo: Tonski tehnik - asistent (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: TONSKI TEHNIK - ASISTENT (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

- Priprava in postavitev tonske tehnike in procesov za potrebe snemanja in izvedbe oddaj v živo

- Ozvočevanje nastopajočih (govor in glasbene vsebine) za potrebe snemanja in izvedbe oddaj v živo

- Skrb za pozicije mikrofonov, brezžični sistem (baterije, frekvence), komunikacijski sistem in ostalo tonsko tehniko

PRIČAKUJEMO:

- Izkušnje z mikrofonsko tehniko in ostalo opremo za zajem in obdelavo zvoka

- Veselje do učenja, dela v ekipi in komunikativnost

- Natančnost, zanesljivost, proaktivnost pri iskanju rešitev in optimizacije delovnih procesov

- Sposobnost presoje prioritet v stresnih situacijah, dolgotrajna koncentracija

PONUJAMO:

- Projektno delo (v obdobju od sredine avgusta do decembra 2021)

- Sodelovanje pri produkciji najpriljubljenejših in najbolj gledanih zabavnih tv oddaj v Sloveniji

- Delo v kreativnem, profesionalnem in sproščenem delovnem okolju

- Možnost pridobivanja dragocenih znanj in izkušenj na področju televizijske produkcije, z zelo izkušenimi ustvarjalci televizijskih in glasbenih vsebin

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite spodnjo prijavnico, ki ji priložite življenjepis z motivacijskim pismom (prejete prijave bomo obravnavali zaupno in diskretno.)

ROK PRIJAVE: 11. 7. 2021