K sodelovanju vabimo: Urednik spletne strani Dominvrt.si (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: Urednik spletne strani DOMINVRT.SI (M/Ž)

ODGOVORNOSTI:

– Urednikovanje največje slovenske spletne strani na področju doma in vrta

– Priprava vsebinske in distribucijske strategije

– Priprava spletnih člankov in videovsebin s področja doma in vrta

– Koordinacija med sodelavci, drugimi oddelki in zunanjimi avtorji

– Skrbno ravnanje z zaupnimi podatki

PRIČAKUJEMO:

– Vsaj 5. stopnjo izobrazbe

– Najmanj 2 leti izkušenj na podobnem delovnem mestu (urednikovanje ali primerljivo), najmanj 3 leta izkušenj s pisanjem člankov

– Odlično znanje pisanja, poznavanje slovnice in izkušnje s pisanjem vsebin za spletne kanale

– Poznavanje vsebin in tematik s področja doma in vrta ter zanimanje za te vsebine

– Poznavanje slovenske medijske scene in vsebin, ki jih predvaja POP TV

– Razumevanje digitalne krajine (mediji, družbena omrežja, mailing, oglaševanje ...) in digitalne distribucije vsebin

– Napredno znanje spletne analitike (Google Analytics in/ali primerljiva orodja)

– Upravljanje družbenih omrežj j(Facebook, Instagram, TikTok ...)

– Poznavanje SEO/SEM

– Urejenost, komunikativnost, samostojnost in samoiniciativnost pri delu

– Sposobnost hitrega prilagajanja in sodelovanja v timu

– Zaželene so izkušnje z videomontažo

PONUJAMO:

– Redno zaposlitev

– Pridobivanje izkušenj v največji slovenski medijskih hiši in z največjimi spletnimi mediji

– Sodelovanje z ostalimi uredniki najbolj branih slovenskih spletnih medijev

– Uporabo najnovejših tehnologij

– Dinamično delovno okolje

– Dodatno izobraževanje

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

ROK PRIJAVE: 14. 11. 2021