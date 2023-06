K sodelovanju vabimo: UREDNIK ZABAVNIH SPLETNIH VSEBIN (M/Ž)

Ali navdušeno spremljaš resničnostne šove, kot so Ljubezen po domače, Slovenija ima talent, MasterChef Slovenija ali Kmetija? Si želiš spoznati številne znane obraze? Potem si morda oseba, ki jo iščemo. K sodelovanju vabimo urednika zabavnih vsebin za tematske portale (Zadovoljna.si, Moškisvet.com, Vizita.si, Okusno.je, Bibaleze.si, Cekin.si in Dominvrt.si).

Razpisujemo: Urednik zabavnih spletnih vsebin (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

- Priprava člankov za tematske portale na temo dogajanja zabavnih vsebin (resničnostni šovi, oddaje, serije), ki jih predvajata POP TV in VOYO

- Medoddelčno sodelovanje pri kreiranju zabavnih vsebin

- Terensko novinarsko delo (intervjuji, izjave, snemanja)

- Osnovna montaža krajših videoposnetkov

- Prepoznavanje in usklajevanje objav na tematskih portalih PRO PLUS

PRIČAKUJEMO

- Vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe smeri novinarstva, multimedijev ali druge ustrezne smeri oz. nižjo, v kolikor ima kandidat ustrezne delovne izkušnje

- Veliko zanimanje za vsebine, kot so resničnostni šovi, talent oddaje, serije in podobno

- Spremljanje aktualnih vsebin zabavne produkcije in poznavanje slovenske medijske scene

- Dobro pisno izražanje

- Prednost imajo kandidati z izkušnjami iz spletnega novinarstva ter s poznavanjem osnov videomontaže

- Dobre koordinacijske, organizacijske in komunikacijske veščine

- Sposobnost samostojnega dela, vodenja več projektov hkrati in spoštovanja rokov

- Močan timski igralec s sposobnostjo učinkovitega sodelovanja z medfunkcionalnimi ekipami

PONUJAMO

- Redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečno poskusno dobo

- Pridobivanje dragocenih izkušenj v največji slovenski medijskih hiši, z največjimi spletnimi mediji in z zelo izkušenimi spletnimi novinarji in uredniki na medijskem področju

- Sodelovanje in vpogled v ustvarjanje najbolj popoularnih zabavnih oddaj v Sloveniji

- Delo v prijetnem, dinamičnem, urejenem in fleksibilnem delovnem okolju

- Ugodnosti za zaposlene podjetja Pro Plus d.o.o.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

Zaželeno, ni pogoj:

Naložite lahko tudi kratek videoposnetek z vašo predstavitvijo (Videoposnetek naložite v zavihku Video. Dolg naj bo največ 1 minuto, lahko je narejen s telefonom, kamero itd. Zajema naj predvsem nekaj ključnih stavkov o vas, zakaj menite, da ste primerni za to delovno mesto in zakaj si želite sodelovanja z nami. Video prav tako lahko priložite k prijavnici v obliki video posnetka ali povezave do prispevka.)

ROK PRIJAVE : 25. 6. 2023