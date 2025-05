K sodelovanju vabimo: Ustvarjalec digitalnih vsebin (M/Ž)

V Pro Plus krepimo našo ekipo družbenih omrežij za blagovne znamke POP TV, VOYO, 24ur.com in druge.

Če te navdušuje ritem TikToka, moč Reelsov in ideje kar skačejo iz tebe, te vabimo v ekipo, kjer lahko tvoje vizije postanejo viralni video formati.

Kaj boš počel/-a:

- Ustvarjal/-a video vsebine (snemanje, montaža...) za TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts in druge platforme – od ideje do objave (short in long formate).

- Pokrival/-a zakulisje naših oddaj, šovov, serij in dogodkov.

- Prilagajal/-a obstoječe vsebine iz programa za družbena omrežja (dinamična montaža, podnapisi, grafike, zvok...).

- Prinašal/-a ideje za nove video formate, ki dihajo s trendi.

- Sodeloval/-a z različnimi ekipami: produkcija, novinarji, uredniki...