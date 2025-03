K sodelovanju vabimo: USTVARJALEC VSEBIN V PRODUKCIJI ZABAVNIH TV ODDAJ (REALITY REPORTER), M/Ž

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski naročniški video na zahtevo, VOYO.

Razpisujemo možnost projektnega sodelovanja: USTVARJALEC VSEBIN V PRODUKCIJI ZABAVNIH TV ODDAJ (REALITY REPORTER), M/Ž

Iščemo mlade, kreativne in samoiniciativne posameznike, ki želijo postati del naše produkcijske ekipe in soustvarjati najbolj priljubljene zabavne TV oddaje v Sloveniji. V tej vlogi boš spremljal/-a nastopajoče, izvajal/-a intervjuje, pripravljal/-a vsebine in skrbel/-a, da gledalci ne zamudijo nobene pomembne zgodbe. Če si pripravljen/-a na dinamično delo v zagnani ekipi, se prijavi zdaj!

ODGOVORNOSTI:

- Sodelovanje pri ustvarjanju vsebin v kreativni produkciji, pri projektih zabavnih tv oddaj.

- Spremljanje nastopajočih in izvajanje intervjujev z njimi.

- Smiselno in izčrpno poročanje uredniku oddaje.

- Priprava vsebin za poročanje gledalcem.

- Pozorno spremljanje dogajanja in skrb za to, da gledalec ne zamudi pomembnih zgodb v oddaji.

- Natančno razvrščanje, shranjevanje in označevanje materiala.

- Pomoč v procesu priprave oddaje.

PRIČAKUJEMO:

- Zaključeno vsaj srednješolsko izobraževanje (V. stopnja).

- Kandidate/tke, z željo po ustvarjanju vsebin na področju televizijske produkcije zabavnih oddaj (zanimanje, naklonjenost do oddaj kot so resničnostni šovi, talent šovi...).

- Kandidate/tke, ki so radovedni, kreativni in pobudniki novih idej.

- Samoiniciativnost, posluh za ljudi in pozitivno naravnanost.

- Pripravljenost na možnost dolgih snemalnih dni (tudi na terenu), ki lahko potekajo tudi med vikendi in prazniki.

- Pripravljenost na daljšo odsotnost od doma zaradi snemanj na lokaciji izven Ljubljane.

PONUJAMO:

- Projektno sodelovanje, z začetkom v maju 2025, pri projektu Kmetija.

- Možnost sodelovanja pri najbolj priljubljenih in gledanih zabavnih tv oddajah v Sloveniji.

- Delo v kreativnem, dinamičnem, profesionalnem in sproščenem delovnem okolju.

- Možnost pridobivanja dragocenih znanj in izkušenj na področju televizijske produkcije, z zelo izkušenimi ustvarjalci televizijskih vsebin.

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico, ki ji priložite CV in motivacijsko pismo.

Zaželeno (ni pogoj), da prijavnici priložite še:

- Kratek videoposnetek z vašo predstavitvijo (Videoposnetek naložite v zavihku Video. Dolg naj bo največ 1 minuto. Lahko ga posnamete s telefonom, kamero ... Zajema naj predvsem nekaj ključnih stavkov o vas, zakaj si želite sodelovati z nami, zakaj se vidite v tej vlogi, itd.)

ROK PRIJAVE: 23. 3. 2025