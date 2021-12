K sodelovanju vabimo: Vodja distribucije in optimizacije spletnih vsebin (M/Ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO in KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: VODJA DISTRIBUCIJE IN OPTIMIZACIJE SPLETNIH VSEBIN (M/Ž)

ODGOVORNOSTI

– priprava in izvedba strategije distribucije digitalnih vsebin na spletnih kanalih in družbenih omrežjih

– priprava, izvedba in spremljanje Google Ads in Adwords kampanj ter Facebook in Instagram kampanj

– priprava predlogov za izboljšanje nastopa spletne strani in pojavnosti na družbenih omrežjih ter spremljanje trendov

– sodelovanje z uredništvom in svetovanje v zvezi z vsebinami, ki se objavljajo na spletnih straneh (naslovnica, članki itd.)

– vsakodnevno spremljanje spletnih analitik in poročanje

– sodelovanje z uredništvom, marketingom in razvojnim oddelkom pri oblikovanju/prenovi spletnih strani za optimizacijo uporabniške izkušnje

PRIČAKUJEMO

– 6/2 stopnjo izobrazbe ustrezne smeri oziroma nižjo, če ima kandidat ustrezne delovne izkušnje

– odlično znanje s področja SEO-optimizacije in vsebine

– obvladovanje orodij za oglaševanje na spletu in družbenih omrežjih ter orodij za spletno analitiko (Google Analytics in ostala relevantna programska orodja)

– zaželene so izkušnje z delom v uredništvu medija, niso pa pogoj

– odlično poznavanje digitalnih medijev in novih trendov na področju digitala

– timska naravnanost, proaktivnost, analitične sposobnosti

– aktivno znanje angleškega jezika

PONUJAMO

– zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo

– delo v prijetnem in kreativnem timu

– možnost osebnega in strokovnega razvoja v vodilni medijski hiši v Sloveniji

Zainteresirane kandidate vabimo, da izpolnite prijavnico. Prosimo, da prijavnici priložite svoj življenjepis z motivacijskim pismom.

ROK PRIJAVE: 31. 12. 2021