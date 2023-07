K sodelovanju vabimo: Vodja interne revizije (m/ž)

PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem področju v Sloveniji. Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji, 24ur.com, številne tematske spletne strani in prvi slovenski naročniški video na zahtevo VOYO.

Razpisujemo delovno mesto: VODJA INTERNE REVIZIJE (M/Ž)

Opis dela:

Iščemo izkušenega notranjega revizorja z močnim procesno usmerjenim pristopom, ki bi se pridružil našemu medijskemu podjetju. Primarna odgovornost revizorja bo opravljanje revizije v dveh televizijskih hišah, v Sloveniji (Ljubljana) in na Hrvaškem (Zagreb). Med tema lokacijama bo potrebno redno potovanje.





Odgovornosti in ključne aktivnosti:

- Izvajati procesno usmerjene revizije in svetovalne dejavnosti finančnih, operativnih in drugih poslovnih procesov v celotni organizaciji.

- Pomoč pri razvoju in izvajanju revizijskih načrtov za obe televizijski družbi.

- Sodelovanje z vodstvom podjetja, da se prepozna področja tveganja in poda priporočila izboljšav procesov in postopkov.

- Identificirati morebitne slabosti in neučinkovitosti poslovnih procesov, priporočila za izboljšave procesov.

- Vodenje natančne in popolne revizijske dokumentacije ter priprava jasnih, jedrnatih in uporabnih revizijskih poročil; zaključek revizij v dogovorjenih časovnih okvirih, obsegu in kakovosti; nadaljnje ukrepanje po zaključku revizijskih ugotovitev.

- Občasna službena potovanja za opravljanje dodeljenih ad hoc nalog (znotraj Evrope).

- Sledenje trendom v industriji in najboljšim praksam v povezavi s procesno usmerjenim revidiranjem; stalno svetovanje na področju odgovornosti.

- Sodelovanje pri razvoju metodologije notranjega revidiranja.





Pričakujemo:

- Vsaj 7. stopnjo izobrazbe s področja financ, ekonomije ali sorodnega področja.

- Minimalno 3 leta delovnih izkušenj na področju financ (finančne analize ali finančni kontroling) ali notranje revizije, s poudarkom na izboljšanju in optimizaciji procesov. Čeprav je znanje o skladnosti zaželeno (sox/compliance), je potrebno le v obsegu, ki ga zahteva vloga.

- Močne analitične sposobnosti in veščine reševanja problemov s sposobnostjo kritičnega razmišljanja in zagotavljanja uporabnih vpogledov.

- Izkušnje z orodji in tehnikami za analizo podatkov predstavljajo prednost.

- Odlične komunikacijske in medosebne sposobnosti, s sposobnostjo učinkovitega dela z vsemi nivoji vodstva.

- Sposobnost samostojnega dela in sodelovanja s čezmejnimi sodelavci notranje revizije.

- Pripravljenost na redna potovanja med Ljubljano in Zagrebom, vozniški izpit B kategorije.

- Tekoče znanje angleščine; znanje slovenskega in/ali hrvaškega jezika.





Ponujamo:

- Zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.

- Delo v prijetnem in urejenem delovnem okolju.

- Delo v vodilni medijski hiši v Sloveniji in mednarodnem okolju družine CME.





Če imate strast do izboljšanja procesov in doseganja rezultatov, vas vabimo, da zagrabite to priložnost in se prijavite do 6. avgusta 2023.