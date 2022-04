POP IN AVDICIJA: Postani POP IN novinar (M/Ž)

So ti blizu svet zabave, rdeče preproge, domače in tuje zvezde? Te zanima, kaj se dogaja v holivudski filmski industriji, na svetovnih in domačih odrih? Bi rad stopil v zakulisje, delal intervjuje z zvezdami, obiskoval premiere, koncerte, predstave ... Bi rad prvi slišal novo pesem in videl nov film, ob tem pa se ekskluzivno pogovarjal z ustvarjalci, o tem pa pisal in poročal za naš medij? Potem si oseba, ki jo iščemo.

Novinar POP INa ima privilegij, da vse zgoraj našteto spremlja in doživlja iz prve vrste, pa ne le to - največkrat kar iz zakulisja. Če imaš novinarske izkušnje ali bi jih želel pridobiti, veselje do dela, si ekipni igralec in te zanima estrada, se pridruži uigrani ekipi, ki v svoje vrste sprejema nove obraze. Prijavi se in spoznaj kaj se zgodi, ko pade zavesa, ko ugasnejo luči, ter poročaj o tem, kako poteka snemanje serije. Bodi ta nekdo, ki za naše bralce in gledalce pokuka na drugo stran odra in pripravi vprašanja za zvezdnike. Postani POP IN novinar in izpolni spodnjo prijavnico.

Prijavnici priloži še kratek videopsnetek s svojo predstavitvijo in nas prepričaj zakaj si prav ti zaslužiš vabilo na avdicijo za POP IN novinarja/ko (videoposnetek naložite v zavihku "Video", ki se nahaja na naslednji strani. Dolg naj bo največ eno minuto, lahko je posnet s telefonom, kamero ...).