Prijavi se: POP AKADEMIJA - želiš izkusiti novinarstvo v praksi?

POP AKADEMIJA ti omogoča, da dobiš neposreden vpogled v svet medijev in spoznaš delo novinarja od blizu v teoriji in praksi. Priznane voditeljice in voditelji informativnih oddaj, uredniki, novinarke in novinarji, bodo postali tvoji mentorji. Predali ti bodo svoja dolgoletna znanja in bogate izkušnje ter razkrili vse skrivnosti poklica, ki nikoli ne spi.

Po končanem izobraževanju boš:

- pridobil/a vpogled v svet novinarstva in medijev,

- spoznal/a vrhunske strokovnjake s področja novinarstva,

- svoje znanje nadgradil/a s teorijo in prakso,

- usvojil/a tehnike dela z viri in preverjanja dejstev,

- izkusil/a kako poteka delo v eni izmed naših redakcij,

- znal/a sam/a pripraviti prispevek,

- pridobil/a nove veze in poznanstva in

- spoznal/a podjetje ter raziskal/a karierne priložnosti.

POP AKADEMIJA se prične v začetku leta 2022 (predvidoma januarja).

PRIJAVE

Če si med tistimi študentkami in študenti, ki se spogledujejo s prvo zaposlitvijo, z nami deliš strast do novinarstva in si želiš pridobiti teoretična znanja ter praktične izkušnje, izpolni spodnji obrazec in usvoji novinarska znanja. Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali skupino kandidatov, ki bodo prejeli to enkratno priložnost za brezplačno udeležbo na POP AKADEMIJI.

Prijave zbiramo do 20.02.2022.

Za vse dodatne informacije se vselej lahko obrneš na nas. Dosegljivi smo na elektronskem naslovu hr@pop-tv.si ali telefonski številki 01 589 35 45.