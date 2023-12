Katastrofalne poplave skozi novinarske oči

Letošnje leto so najbolj zaznamovale katastrofalne poplave. Naši novinarji in novinarke so bili s snemalci na terenu od zgodnjega jutra tistega usodnega 4. avgusta. Bili so ob tistih, ki so izgubili domačije, ki so jih postavili njihovi pradedje. Prisluhnili so naravnost neverjetnim zgodbam o preživetju. In se v uredništvo vračali pretreseni. Pa tudi odločeni, da nihče ne sme ostati pozabljen in da bodo – bomo – stali ob strani vsem, ki so izgubili dom, dokler nas ne bodo pozdravili pod novo streho.