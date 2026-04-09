Katera poteza bo izvoljence naroda rešila iz pat pozicije?

Ljubljana, 09. 04. 2026 10.45 pred 39 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Sara Volčič
Tomaž deželan.

Volivci se iz dneva v dan vse glasneje sprašujemo, kako in ali se bodo tisti, ki smo jim zaupali svoj glas, sploh znali dogovoriti, kdo bo naslednja štiri leta držal krmilo slovenske barke v zelo nemirnih časih, tako na krovu kot tudi v morju, ki nas obkroža.

Zdi se, kot da bi naši izvoljenci živeli v dveh različnih svetovih, med katerima na obzorju (še) ni videti mostu. Bo tako razdeljena politika zmogla preseči razlike in vzpostaviti potrebno število poslancev za sestavo koalicije in v katero smer bolj vleče veter? Ali bodo stranke sposobne preseči predvolilna nasprotja in ponuditi državljanom stabilno vlado ali jih bo ta pot vodila do manjšinskega mandata ali celo predčasnih volitev?

Prof. dr. Tomaž Deželan, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo Fakultete za družbene vede, je pojasnil, da smo sicer sredi zelo zahtevnega procesa, ki je še bolj zahteven zaradi visoke izenačenosti volilnega izida, da pa ne gre v resnici za nič nenavadnega. "Politika je umetnost možnega. Seveda je zahtevno, ker imamo tudi bločno tako izenačeno politično situacijo, pa vendar. Tu so izkušnje že drugih vlad in nenazadnje tudi pri nas smo imeli takšne primere. Stranke, ki so bliže povprečnemu središčnemu volivcu, nekako lažje prebijejo ta status quo, na nek način to pat pozicijo," je povedal Deželan, ki je prepričan, da situacija ni brezizhodna.

FOTO: Bobo

Pred volitvami smo iz ust političnih veljakov često slišali besedo sodelovanje, zdaj pa poslušamo, da programi niso usklajeni, kdo s kom ne bo sodeloval, kdo je dal kakšno obljubo svojim volivcem, kot da smo volivci neke med seboj ločene entitete, ne pa ljudje, ki si delimo isto državo in enake probleme. So pri zahtevnem vzpostavljanju koalicije bolj v ospredju programi ali so bolj pomembni resorji? 

FOTO: Luka Kotnik

"Iz študij vemo, da se stranke najlažje povezujejo v koalicije, če gledajo resorje. In od tu imamo tudi razdelitev glede na število mandatov v Državnem zboru, kjer se glede na to število razporejajo resorji. Po drugi strani pa se to pred očmi volivcev lahko zdi kot kupčkanje. A v resnici ne gre za kupčkanje, temveč za doseganje nekega zelo občutljivega ravnotežja, ki pa ima v ozadju neka programska izhodišča, komponente. Če želimo vlade, ki stremijo k programom, je to precej bolj zahteven proces in takšne vlade so veliko manj stabilne," je pojasnil Deželan. Politolog je odgovoril na marsikatero vprašanje, ki tare te dni tako rekoč vse volivce.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yss
09. 04. 2026 12.22
Treba je ukiniti stranksarski sistem in uvesti neposredno demokracijo, v stilu Islandije. Za 2 milijona ljudi ne potrebujemo tako velike vlade. Dovolj je program, ki ga sestavijo poznavalci in strokovnjaki na posameznem področju. Tehnična vlada ga predstavi državljanom, ki pa na 2-3 referendumih letno program sprejmejo ali ne. Tako se bi vsaj kam premaknili in opustili te strankarske zdrahe..
2mt8
09. 04. 2026 12.12
Dokler bosta Kučan in Janković ideološka in finančna varuha tranzicijske levice, bo država nazadovala, leva elita pa bogatela.
kovanec
09. 04. 2026 12.17
Pozabil si na RKC in Janšo.
peglezn
09. 04. 2026 12.09
Zdaj se piše, kot da gre za kako novo delitev v naši družbi - pa ne gre. Odkar se spomnim je tako. Če ruknemo ven kup stereotipov, se vsi prekrivajo s trenutnimi rezultati: Slovenci vs. Balkanci, mesta vs. ne-mesta, vitka vs. široka država, več drugim/manj zase vs. manj drugim/več zase itd. Ko se pa to vse prekrije, pa dobite volilno sliko.
sapphireitaly
09. 04. 2026 12.07
Levico in komunisticno SD je treba prepovedat. Svoboda je pa koruptiven Golobnjak. Jansa pridi in pocisti umazanijo. Bog, domovina, Janša!
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Sanjski moški Hrvaške
