Kdaj bodo območja razglasili za varnostno tvegana po Šutarjevem zakonu?

Povečana prisotnost policije v Novem mestu temelji na oceni, da je območje varnostno obremenjeno. Kdaj pa bodo – če bodo – to območje razglasili za varnostno tvegano po Šutarjevem zakonu, kar bi policistom dalo še dodatna pooblastila, kot je, denimo, možnost vstopa v stanovanje brez sodne odredbe? In kaj je s prostovoljno predajo nezakonitega orožja, s katero bi se imetniki izognili kazni?

Območje Brezja, kjer živi tudi približno 700 pripadnikov romske skupnosti. In območje novomeškega šolskega centra in avtobusne postaje, kjer so policisti v zadnjih nekaj mesecih obravnavali več kraj, groženj, tudi pretepov. To sta – po oceni novomeških policistov – ta hip dve od najbolj varnostno obremenjenih območij dolenjske prestolnice. "Naloge tam izvajajo vodniki službenih psov, konjenica, policisti Letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu," je naštel Robert Zupančič, vodja oddelka za splošne policijske naloge, PU Novo mesto.

Bodo pa decembra še bolj pozorni na območja, kjer se bo zbiralo in praznovalo večje število ljudi: "Mesta izvajanja teh poostrenih nadzorov bodo v prihodnosti tudi javne prireditve, javni kraji, gostinski obrati in cestni promet." Še naprej bodo, tako novomeški policisti, sodelovali tudi z inšpekcijami in Finančno upravo, ki zadnji mesec – predvsem zaradi neplačanih policijskih glob – pospešeno rubi avtomobile. Kar je, spomnimo, sprožilo val ogorčenja med nekaterimi pripadniki romske skupnosti. Kljub kritikam, da so na Fursu nepošteni, saj da rubijo le v okolici romskih naselij, ti z zasegi nadaljujejo. In to so najnovejše številke: v zadnjem mesecu dni so samo na območju jugovzhodne Slovenije zasegli 14 vozil v skupni vrednosti 236 tisoč evrov. Povprečna vrednost avtomobila je torej znašala slabih 17 tisočakov. V to statistiko sicer niso všteti trije dolžniki, ki so takoj na kraju poplačali 4.600 evrov dolga in se tako izognili rubežu.

Policija v Novem mestu FOTO: Bobo icon-expand