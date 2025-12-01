Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Naslovnica

Kdaj bodo območja razglasili za varnostno tvegana po Šutarjevem zakonu?

Novo mesto, 01. 12. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ema Čepon , U.Z.
Komentarji
6

Povečana prisotnost policije v Novem mestu temelji na oceni, da je območje varnostno obremenjeno. Kdaj pa bodo – če bodo – to območje razglasili za varnostno tvegano po Šutarjevem zakonu, kar bi policistom dalo še dodatna pooblastila, kot je, denimo, možnost vstopa v stanovanje brez sodne odredbe? In kaj je s prostovoljno predajo nezakonitega orožja, s katero bi se imetniki izognili kazni?

Območje Brezja, kjer živi tudi približno 700 pripadnikov romske skupnosti. In območje novomeškega šolskega centra in avtobusne postaje, kjer so policisti v zadnjih nekaj mesecih obravnavali več kraj, groženj, tudi pretepov. To sta – po oceni novomeških policistov – ta hip dve od najbolj varnostno obremenjenih območij dolenjske prestolnice.

"Naloge tam izvajajo vodniki službenih psov, konjenica, policisti Letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu," je naštel Robert Zupančič, vodja oddelka za splošne policijske naloge, PU Novo mesto.

Preberi še Konjenica, službeni psi, letalska enota, specialci in kriminalisti v civilu

Bodo pa decembra še bolj pozorni na območja, kjer se bo zbiralo in praznovalo večje število ljudi: "Mesta izvajanja teh poostrenih nadzorov bodo v prihodnosti tudi javne prireditve, javni kraji, gostinski obrati in cestni promet."

Še naprej bodo, tako novomeški policisti, sodelovali tudi z inšpekcijami in Finančno upravo, ki zadnji mesec – predvsem zaradi neplačanih policijskih glob – pospešeno rubi avtomobile. Kar je, spomnimo, sprožilo val ogorčenja med nekaterimi pripadniki romske skupnosti.

Kljub kritikam, da so na Fursu nepošteni, saj da rubijo le v okolici romskih naselij, ti z zasegi nadaljujejo. In to so najnovejše številke: v zadnjem mesecu dni so samo na območju jugovzhodne Slovenije zasegli 14 vozil v skupni vrednosti 236 tisoč evrov. Povprečna vrednost avtomobila je torej znašala slabih 17 tisočakov.

V to statistiko sicer niso všteti trije dolžniki, ki so takoj na kraju poplačali 4.600 evrov dolga in se tako izognili rubežu.

Policija v Novem mestu
Policija v Novem mestu FOTO: Bobo

Tako v policijskih vrstah, kot tudi v širši javnosti, pa zdaj z zanimanjem spremljajo še, kdaj bo razglašeno tako imenovano varnostno tvegano območje, kjer bodo imeli policisti bistveno več pooblastil. Kot je v petek ob robu obiska jugovzhodne regije napovedal generalni direktor Policije Damjan Petrič, bo šlo za ozko omejeno območje.

"Lahko bo nekaj ulic, lahko bo kilometer, dva. Gre za tisto območje, kjer je policija že obravnavala veliko potencialnih kršitev zoper življenje in telo, za varnost ljudi, kaznivih dejanj ali pa upravičeno pričakuje, da bi lahko v tistem trenutku do tega prišlo."

Kmalu bo, kot kaže, mogoča tudi prostovoljna predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic. Spremembe zakona bodo namreč v torek potrjevali še poslanci. Predaja orožja naj bi bila mogoča do konca januarja prihodnje leto – imetniki bi se za prevzem najprej morali dogovoriti, orožje pa bi na domu nato prevzela policija.

novo mesto varnost policija tvegana območja
Naslednji članek

Borut Pahor v pižami: dober marketing ali degradacija predsedniške funkcije?

Naslednji članek

Kje je 16-letna Maja?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kod.
01. 12. 2025 20.10
Podobno kot je bilo z Pokljukarjevem 🚦 semaforju,sploh ni svetila rdeča luč 😁
ODGOVORI
0 0
Big dick
01. 12. 2025 20.01
Dobro da niso tam poslali še helikopterje in Falcona za vozit ranjence.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
01. 12. 2025 20.01
+1
aha... tveganje... da bi pa resili zadevo pa ne...? kot poplavna obmocja :)
ODGOVORI
1 0
Dejan Vovk
01. 12. 2025 20.00
+2
no, ja... vemo kako medijsko je to..... za predajo orožja, heh; lahko tudi meni osebno; moj naslov (v ZS); da jim ne bo nerodno.... saj nekako razumem situacijo; pač strasti je potrebno nekako umiriti
ODGOVORI
2 0
galeon
01. 12. 2025 19.58
+1
ZUPANČIČ do sedaj si svojo nesposobnost kazal z gretjem stolčka na katerem sediš. Zdaj si pa kar naenkrat ratal pameten. Vse to kar si povedal, bi lahko delal že do sedaj. Pa tudi zdaj ne boš delal ti ali pa tvoji leni podaniki ampak bodo delavci prišli od drugod. Tudi od tam, kjer imajo veliko več dela kot vi. Samo vi ste preleni, da bi bili sposobni naredit red na svojem območju. Vsem vam bi odvzel polovico plače in jo dal tistim, ki vam bodo prišli pomagat. Nesposobne pa vse odpustil.
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
01. 12. 2025 19.57
"Naloge tam izvajajo vodniki službenih psov, konjenica, policisti Letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu," je naštel Robert Zupančič, vodja oddelka za splošne policijske naloge, PU Novo mesto........Romi so tu dokumentirano od 14. stoletja. Tako, da bo potrebno, na "varnostno tveganih območjih" zagotoviti v prihodnje kar nekaj rodov policistov in njihovih konj...Realno? Bodo zdržali do volitev?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385