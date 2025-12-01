Kdaj bodo območja razglasili za varnostno tvegana po Šutarjevem zakonu?

Območje Brezja, kjer živi tudi približno 700 pripadnikov romske skupnosti. In območje novomeškega šolskega centra in avtobusne postaje, kjer so policisti v zadnjih nekaj mesecih obravnavali več kraj, groženj, tudi pretepov. To sta – po oceni novomeških policistov – ta hip dve od najbolj varnostno obremenjenih območij dolenjske prestolnice.
"Naloge tam izvajajo vodniki službenih psov, konjenica, policisti Letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu," je naštel Robert Zupančič, vodja oddelka za splošne policijske naloge, PU Novo mesto.
Bodo pa decembra še bolj pozorni na območja, kjer se bo zbiralo in praznovalo večje število ljudi: "Mesta izvajanja teh poostrenih nadzorov bodo v prihodnosti tudi javne prireditve, javni kraji, gostinski obrati in cestni promet."
Še naprej bodo, tako novomeški policisti, sodelovali tudi z inšpekcijami in Finančno upravo, ki zadnji mesec – predvsem zaradi neplačanih policijskih glob – pospešeno rubi avtomobile. Kar je, spomnimo, sprožilo val ogorčenja med nekaterimi pripadniki romske skupnosti.
Kljub kritikam, da so na Fursu nepošteni, saj da rubijo le v okolici romskih naselij, ti z zasegi nadaljujejo. In to so najnovejše številke: v zadnjem mesecu dni so samo na območju jugovzhodne Slovenije zasegli 14 vozil v skupni vrednosti 236 tisoč evrov. Povprečna vrednost avtomobila je torej znašala slabih 17 tisočakov.
V to statistiko sicer niso všteti trije dolžniki, ki so takoj na kraju poplačali 4.600 evrov dolga in se tako izognili rubežu.
Tako v policijskih vrstah, kot tudi v širši javnosti, pa zdaj z zanimanjem spremljajo še, kdaj bo razglašeno tako imenovano varnostno tvegano območje, kjer bodo imeli policisti bistveno več pooblastil. Kot je v petek ob robu obiska jugovzhodne regije napovedal generalni direktor Policije Damjan Petrič, bo šlo za ozko omejeno območje.
"Lahko bo nekaj ulic, lahko bo kilometer, dva. Gre za tisto območje, kjer je policija že obravnavala veliko potencialnih kršitev zoper življenje in telo, za varnost ljudi, kaznivih dejanj ali pa upravičeno pričakuje, da bi lahko v tistem trenutku do tega prišlo."
Kmalu bo, kot kaže, mogoča tudi prostovoljna predaja nezakonitega orožja brez pravnih posledic. Spremembe zakona bodo namreč v torek potrjevali še poslanci. Predaja orožja naj bi bila mogoča do konca januarja prihodnje leto – imetniki bi se za prevzem najprej morali dogovoriti, orožje pa bi na domu nato prevzela policija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.